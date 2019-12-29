Маленькие радости тяжелой войны: Новый год в период Великой Отечественной

Праздновали, потом запретили, потом вернули, но идеологизировали, а затем превратили в домашний семейный праздник. И все эти метаморфозы произошли в нашей стране с Новым годом. Но самое интересное, что отмечать этот праздник не переставали ни во время официального запрета, ни в трудные годы Великой Отечественной войны.

«В годы войны, я думаю, что изыскивали последние возможности чтобы детям дать хотя бы кусочек счастливого детства, вернуть чтобы они и его не потеряли. Известно, что даже в блокадном Ленинграде проводили из последних сил елки», - рассказывает доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

© ТРК "Звезда"

Елочная игрушка в военном стиле отличает украшения и накануне войны, и периода ВОВ. В это время начинает меняться материал, из которого делают игрушки. Если раньше украшения делали из папье-маше, то в начале 40-х - из ваты, марли и бинтов.

«Мне попались воспоминания. Мальчик из деревни впервые попадет на елку это был 1944 год. Его пригласил друг, у которого отец был комиссован. И вот он увидел, что на этой елке висели офицерские погоны», - говорит Сальникова.

На елках появились фигурки санитарок, солдат, военной техники. А еще Деда Мороза - с ружьем. Она стала легендарной.

© ТРК "Звезда"

По словам Сальниковой, каждый человек наделяет эту игрушку своим смыслом. Можно считать, что это военизированный Дед Мороз, а можно думать, что это просто охотник.

«И тут однозначно трактовать сложно. Есть, конечно, украшения, которые в лоб прямо, и тут все понятно. Каждый волен трактовать, как он хочет это делать или как его заставят это делать», - считает она.

© ТРК "Звезда"

«Это старик-охотник из серии "Серая шейка". Просто эта игрушка обросла легендами, что именно это дедушка мороз-партизан из известного стихотворения Трутневой, что деду морозу некогда мастерить игрушки, он партизанит в лесу», - не соглашается с Аллой Сальниковой специалист музея елочной игрушки «Клинское подворье» Светлана Копейкина.

Елку в войну было раздобыть сложно. Поэтому чтобы создать праздник, пользовались тем, что было: на обоях могли нарисовать дерево, а в конце каждой ветки вбить гвоздик и повесить на него украшение. Причем елочные игрушки могли стать настоящим подарком.

«Это из воспоминаний о блокаде. Там мальчик описывает что бабушка и дедушка решили ему устроить елку. Но самая большая радость была в том, что среди игрушек обнаружились обернутые в золотую и серебряную фольгу грецкие орехи и конфеты мишка. Все это было конечно торжественно съедено. Елка получилась настоящая, а дальше такая трагическая фраза: "А дедушке оставалось жить всего три месяца"», - рассказывает доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

В это же время меняется и оформление макушки у елки. Красную звезду, пришедшую на смену Вифлеемской звезде, пытались заменить на золотую - как звезду героя. Но традиция не прижилась, и елки до сих пор часто украшает именно красная звезда.