От запрета и идеологий до семейного праздника: история СССР в елочной игрушке

Утро 31 декабря. Кто-то спешит на работу, завершая свои дела в уходящем году, кто-то бежит в магазин, забыв заранее купить мандарины, кто-то уже распаковывает подарки, а кто-то начинает готовить селедку под шубой. Без сомнения, все просыпаются в волнении, и начинается один из самых суетливых, но в то же время теплых и добрых дней в году. Все готовятся к встрече Нового года.

Сейчас этот праздник воспринимается, пожалуй, как самый семейный. Но так было не всегда. В истории нашей страны даже есть период, когда этот день не был официальным праздником. А было это около века назад - с 1918 по 1935 годы.

До революции Новый год считался религиозным праздником. Все потому, что он был связан с Рождеством. И борьба большевиков с религией затронула в том числе многие праздники. Вплоть до середины 30-х годов празднование Нового года не приветствовалось.

«Многие, несмотря на запрет, продолжали его и дальше отмечать, хотя это грозило большими неприятностями. В архивах сохранилась информация, что по доносам за празднование Рождества людей исключали из комсомола, из пионеров, из партии, увольняли с работы», - говорит доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

© ТРК "Звезда"

Старый праздник в новом обличье вернулся в Советский Союз в декабре 1935 года. Тогда в газете «Правда» было опубликовано письмо Первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева о проведении елки для маленьких жителей СССР. Теперь вместо того, чтобы праздник запрещать, его решили использовать как инструмент советского воспитания. Так Новый год стал не буржуазным, а объединяющим всех детей большой социалистической страны.

© ТРК "Звезда"

А раз можно устраивать праздник, то нужно думать и об украшении елок. Сегодня в магазинах чего только не увидишь. Елки живые, искусственные, пушистые и не очень, разных цветов, есть даже с огоньками. А про украшения для лесных красавиц можно говорить бесконечно. Такое разнообразие гирлянд, шариков, украшений и стилей - глаза разбегаются. Так что если в канун Нового года зайти в магазин елочных игрушек - с пустыми руками уйти точно не получится. Но несмотря на всю яркость и великолепие, в современных игрушках почти нет истории. А вот в советское время она была: новогодняя игрушка стала отражением всех значимых событий в жизни страны. Власть Страны Советов считала выпуск украшений делом государственной важности. По ним можно и историю СССР изучать, и планы на каждую пятилетку.

© ТРК "Звезда"

«Очень много сохранилось формовых шаров, то есть с рельефным изображением серпа и молота, звезды. Это была, наверное, самая востребованная игрушка в конце 30-х - начале 40-х годов. Даже сосульки претерпели изменения. Сосульки стали теперь расписываться советской символикой», - рассказывает специалист музея елочной игрушки «Клинское подворье» Светлана Копейкина.

© ТРК "Звезда"

«Основная масса игрушек делилась на две большие группы: идеологическая и вторая, так или иначе связанная со сказками. Идеологически - это, конечно, в основном звездочки. Есть еще интересные новогодние флажки 30-х годов, тоже с любопытными элементами. Там, помимо самолетиков, машинок, барабанов и горнов, присутствуют мишени. Что тоже характеризует ту эпоху, когда был подъем патриотического воспитания, а значок "Ворошиловский стрелок" имел особую ценность. Однако прошли 30-е годы, закончилась война, и мишени с новогодних флажков исчезли. Пришла концепция мирного построения социализма», - добавляет автор каталогов советской елочной игрушки и коллекционер Сергей Белоглазов.

Конечно, в это время производились и обычные игрушки: простые шарики и сосульки. Но особое предпочтение отдавалось украшениям с идейным содержанием. Производство игрушек было напрямую связано с воспитанием советских детей.

«Я читала в инструктивных письмах, связанных с украшением елки, что на игрушке, изображающей ребенка, он не должен был бездействовать. Это трудовое воспитание. У ребенка в руках должны были быть книга, лопата или мяч. Это должен был быть активный советский гражданин, а не просто мальчик или девочка», - объясняет доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

На елке того времени обязательно «зримо и незримо» должен присутствовать Сталин. Его портрет должен был быть везде, где проводился праздник. А вот изображали ли Сталина на шариках или все игрушки, которые есть сейчас - это новодел, исследователи и коллекционеры спорят до сих пор.

© Александр Поляков, РИА Новости

«Насчет игрушек с профилями вождей я не уверен, если они и были, то очень мало. Есть фотография одного такого шара, где изображены лица вождей Ленина и Сталина. Однако есть подозрения, что это новодел. Представьте себе 30-е годы и такой шар на елку; а если он разобьется, то что? Да и создание шаров такими рисунками наверняка надо было бы согласовывать на самом высоком уровне», - считает автор каталогов советской елочной игрушки и коллекционер Сергей Белоглазов.

© Сергей Белоглазов

Сегодня советские елочные игрушки - предмет коллекционирования. В антикварных магазинах их цена может достигать полмиллиона рублей за штуку. Но что это были за игрушки и почему они так ценны?

«Тогда в производстве елочной игрушки главенствовали артели, там господствовал массовый ручной труд. И именно игрушки их производства сейчас особо и ценятся», - уверяет Сергей Белоглазов.

Он стал коллекционером около 20 лет назад. К 2005 году ему удалось собрать больше двух тысяч игрушек.

© ТРК "Звезда"

Белоглазов рассказывает, что в период с начала 30-х до 50-х годов начинают укрупняться артели и появляется фабричное производство. Но игрушка все равно остается ручным трудом. А это значит, что в большом количестве ее выпустить нельзя. И игрушек на большую Страну Советов просто не хватает. А ручной труд еще и делает их очень дорогими. На помощь приходит постепенная автоматизация производства. В 50-60-х годах появляются первые станки по выдуванию стекла, а ручную роспись сменяет напыление. Из моды выходят ватные игрушки довоенной поры, появляются стеклянные шарики. Их становится больше, и они дешевеют. Теперь вместо 3 рублей за шарик можно заплатить 30 копеек.

Самыми известными производителями игрушек были фабрика в подмосковном Клину и две - в Ленинграде. Стиль их продукции, конечно, отличался. Но в подмосковном Загорске работал институт игрушки. Он давал рекомендации и разрабатывал дизайн новогодних елочных украшений.

© ТРК "Звезда"

«Тогда пропагандировался обобщенный образ елки в целом, а не отдельная игрушка. Елка должна была создавать отсылку к героическому прошлому и настоящему. Даже предлагалось у самой елки у ее подножия выстраивать исторические картинки - Красная Армия на учениях или советский колхоз, советская квартира. Это были идеальные образы современности, они выстраивались под елкой и на елке», - говорит доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

После освоения Севера в магазинах стали появляться фигурки полярников. Елочная игрушка, как сказали бы сегодня, в стиле милитари - примета украшения елок накануне войны и периода самой Великой Отечественной. От танков до пограничника Карацупы со своим верным псом.

© Сергей Белоглазов

Конькобежцы, лыжники, своеобразным символом советской державности в игрушке стал даже полярный медведь.

© ТРК "Звезда"

А кукуруза - это уже размах деятельности Никиты Хрущева. В этот период елки стали украшать игрушки в форме фруктов и овощей.

© ТРК "Звезда"

«Это советское изобилие в сельскохозяйственном дискурсе. И второй момент, который в это время проявляется, это воплощение в елке стремления к мирной жизни, домашнего уюта», - говорит доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

На елках появились игрушечные самовары, чайники, кувшины, корзиночки, люстры и настольные лампы. В это же время, говорит Сальникова, создаются и миниатюрные елки с наборами маленьких игрушек как проявление хрущевского минимализма.

© ТРК "Звезда"

После полета Юрия Гагарина стали широко известными стеклянные фигурки космонавтов и спутников, елочные пики в виде ракет. Но были миниатюрные шедевры и из спрессованного картона - Белка и Стрелка, космонавт на луне.

© ТРК "Звезда"

70-е или эпоха застоя стали концом идеологизированной елочной игрушки.

«Домашние елки в этот период изменились мало, там было много игрушек старых, 50-х годов. А вот публичные елки сильно поменялись, там совершенно другие игрушки стали висеть», - рассказывает доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова.

© ТРК "Звезда"

Магазины заполонили хоть и красивые, но часто однотипные шары и сосульки. Новый год стал больше семейным праздником. А линия партии правительства постепенно сошла на нет.