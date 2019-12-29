В Грузии нашли могилу рязанского летчика-фронтовика: история поисков

Ставропольские поисковики из казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан» установили судьбу рязанского летчика Владимира Короткова, погибшего в Грузии октябре 1943 года.

Помощи в установлении судьбы фронтовика попросила жительница Иркутской области Ирина Дудкина, передает stv24.tv. По ее словам, к ней обратился житель Греции, ранее проживающий в Грузии. Он рассказал женщине, что в окрестностях их села во время войны упал самолет, погибшего летчика которого похоронили на местном кладбище. Он заметил, что никто из родственников на могилу не приезжал, вероятно, из-за того, что просто не знали, где покоится близкий им человек. Местные жители также не могли найти никакой информации о родных. А со временем забылась и фамилия летчика - его стали называть то Макаровым, то Коротковым.

© Григорий Касмынин, «Поисковое движение России» в Ставропольском крае

Ставропольские поисковики изучили документы Центрального архива Минобороны и выяснили, что на аэродроме Сандар в Грузии в августе 1941 года функционировал 40-й запасной авиаполк. В 1942 году его переименовали в 26-й запасной истребительный авиационный полк и ввели в состав 4-й запасной авиабригады. В числе погибших летчиков 26-го авиаполка и оказался Владимир Макарович Коротков.

© Григорий Касмынин, «Поисковое движение России» в Ставропольском крае

Активистам удалось установить все детали судьбы военного летчика. Сейчас они занимаются поисками его родственников, привлекая волонтеров из других регионов.

Таким образом, поисковики восстановили судьбу летчика-фронтовика. Владимир Коротков, 1924 года рождения, ушел на фронт по призыву Рязанского городского военного комиссариата. Служил в 26-м запасном истребительном авиационном полку 4-й авиационной бригады Закавказского фронта. Погиб 23 октября 1943 года при катастрофе самолета ЛАГГ-3. Солдата похоронили в селе Опрети в Грузии.