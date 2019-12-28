Легендарная ведущая «Голубых огоньков» раскрыла секреты создания передачи

В советское время телепередача «Голубой огонек» была таким же обязательным атрибутом новогодней ночи, как игристое шампанское в бокалах. В телевизионную студию приходили самые известные люди страны.

Легендарная ведущая и диктор Анна Шатилова в студии программы «Легенды музыки» рассказала о секретах этой культовой программы и описала ту неповторимую атмосферу, в которой она создавалась.

«Наша страна трудовая: заводы, фабрики, магазины - все знали, в субботу будет "Голубой огонек". Быстренько детей накормили, сами поели - и к экранам. На "Огоньках" был столик, за которым сидели вот артисты и тут же герой социалистического труда - рабочий, герой социалистического труда - колхозница, ткачиха. Они настолько были тогда популярны, их зрители узнавали на улице, в транспорте, потому что их показывало телевидение, понимаешь», - поделилась воспоминаниями ведущая.

Анна Шатилова также вспомнила, как именно ей удалось оказаться в этой программе.

«Шаболовка, 62-й год, я выдержала конкурс, нас приняли пять человек, но начальник, руководитель телевидения Михаил Аверкиевич Харламов, дал команду: "Эти пять человек - посадите их в субботу за один столик "Голубой огонек", дайте им по фразе". То есть мое, так сказать, явление в стране, разговор со зрителем состоялся именно на субботнем новогоднем "Огоньке"», - уточнила она.

Смотрите полный выпуск программы «Легенды музыки. Голубые огоньки» на «Звезде».