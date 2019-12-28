«Колбаса, майонез и море удовольствия»: советский Новый год в деталях

Праздничных дней в СССР было совсем немного, но целый год готовились только к одному. Это был единственный государственный праздник без идеологии и партийных лозунгов. Добрый, семейный, волшебный. В стране атеизма от Нового года ждали чудес, и они происходили.

Серые слабоосвещенные будничные города внезапно вспыхивали синим, желтым и красным огнем. Лампочки выпускались только трех цветов. И хоть никаких изысков в светодизайне тогда не было, для советского человека и это казалось чем-то необычным. Волшебниками становились родители и сами творили для своих детей чудеса.

«Мне казалось, что кто-то прилетает через форточку. Мама специально под утро открывала чуть-чуть форточку, говорила: "О, смотри, Дед Мороз улетел, а форточку забыл закрыть". И во все это верилось, что вот те подарки, которые ты получаешь - это действительно от Деда Мороза», - вспоминает журналист, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Кстати, сам факт существования в СССР новогоднего праздника тоже можно расценивать как чудо, ведь его могло бы и не быть.

«До революции Новый год считался религиозным праздником, потому что он был связан с Рождеством. И борьба большевиков с религией, которая началась сразу после революции, она затронула, в том числе, многие религиозные праздники. Вплоть до середины 30-х годов празднование Нового года не приветствовалось», - объясняет доктор исторических наук, замдиректора ИРИ РАН Сергей Журавлев.

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Дед Мороз был объявлен «поповским дедом» и истребителем лесов. Но советский человек продолжал наряжать елку - при этом завешивал окна одеялами. Ведь по улицам ходили патрули и высматривали, не светятся ли где-нибудь елочные огоньки.

Тот, кто Новый год отменил, тот его и вернул. 28 декабря 1935-го в главной газете страны «Правда» была опубликована статья видного советского деятеля Павла Постышева под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку».

Статью заказал Сталин, которому нужно было воплощение в жизнь его знаменитой фразы, произнесенной 17 ноября 1935 года на Всесоюзном совещании стахановцев: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

Уже на следующий день после выхода заметки елками бойко торговали на всех рынках Москвы и других городов СССР. Цены были по силам советскому человеку - за новогоднее дерево просили всего рубль.

Толковых подставок под елки не было. Каждый советский человек здесь проявлял собственную фантазию: кто-то сбивал из досок деревянную крестовину, кто-то устанавливал новогоднее дерево в ведро с песком, а кто-то крепил елку к привязанной к табуретке кастрюле с водой - так она сохранялась дольше. Одно время были популярны искусственные елки из полиэтилена. Особым шиком считалась елка серебристого цвета.

Если 1936 год встретили, можно сказать, экспромтом, то к встрече 37-го тщательно подготовились. И в Колонном зале Дома Союзов к детям впервые вышли Дед Мороз со Снегурочкой.

Вся страна дружно запела главную песню советского Нового года «В лесу родилась елочка». Она, к слову, появилась еще до революции - в самом начале XX века. Мелодию сочинил ученый-биолог Леонид Бекман, а стихи - учительница Раиса Кудашева. Когда Максим Горький узнал, что именно эта женщина - автор «Елочки», ее тут же приняли в Союз писателей.

Трудно поверить, но долгие годы 1 января в Советском Союзе был обычным рабочим днем. Только 23 декабря 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета, согласно которому первый день после Нового года стал выходным. Второй день Нового года стал нерабочим лишь в 1992 году, а пятидневные новогодние каникулы, которые вместе с Рождеством образуют затяжные январские выходные, появились в 2004-м.

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Советская власть считала выпуск новогодних игрушек делом государственной важности. По ним можно историю СССР изучать и планы на каждую пятилетку. После освоения Севера стали выпускать фигурки полярников. После полета Юрия Гагарина - фигурки космонавтов. Кукуруза - это уже размах деятельности Никиты Хрущева. Конькобежцы, лыжники. Сегодня трудно себе представить, какой ценностью была каждая такая игрушка для советского ребенка.

«Одна из самых больших трагедий моих детских. Когда мне было 12 лет, мы переезжали из той квартиры, на которой все эти елки красивые были, в другую. Забрали все, а ящик с игрушками остался на антресолях. И я это поняла буквально через неделю. Мы кинулись в эту квартиру, а там уже были другие жильцы. Они сказали, что там ничего не было. Это, наверное, самый страшный сон мой - что я все время прихожу за этими игрушками, которые я потеряла», - поделилась заслуженная артистка РФ Нина Шацкая.

Советский человек любил мастерить. Поэтому очень ценились игрушки-самоделки. В магазине можно было купить толстые листы, на которых были напечатаны разные формы: фонарики, снежинки, звезды. Их надо было вырезать, склеить и повесить на елку. А еще почти на каждой советской елке были съедобные игрушки.

Самой незабываемой и пронзительной была встреча Нового года после окончания войны. Украшения на елке тогда были особенными.

«Встреча 1946 года. Была громадная комната в коммунальной квартире, елка стояла под потолок. И собралась компания потрясающая - артисты, которые только что пришли с фронта. Мне шесть лет, седьмой год. И елка украшена - были тогда мерзавчики водочные, стограммовочки, такие бутылочки. По всей елке вот на количество гостей - человек 30-40 - подвязан вот этот самый мерзавчик, хвостик селедки. И вот когда начали бить куранты, все бросились к елке, посрывали, открутили, выпили за Победу», - вспоминает заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.

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Провожать старый год принято водкой, а встречать новый - шампанским. Шампанское всегда считалось напитком аристократии. Но именно советская власть дала указание разработать рецепт фирменного «Советского шампанского», которое было бы доступно всем слоям населения. Технологию «ускоренной шампанизации», по которой срок изготовления вина значительно сокращался, а качество оставалось на достаточно высоком уровне, разработал винодел Антон Фролов-Багреев и получил за это Сталинскую премию. Вождь лично продегустировал напиток, отдав предпочтение сладкому и полусладкому шампанскому.

Большинство советских людей встречали Новый год только дома с родными, друзьями, а зачастую и с соседями. А вот влюбленные старались встречать Новый год только вдвоем.

Главное чудо советского Нового года - это праздничный стол. Непонятно, каким образом, но в условиях хронического дефицита к 31 декабря холодильники у людей ломились от различной снеди. То, что не влезало в холодильник, вывешивалось в авоське за окно.

Кстати, знаменитый оливье, придуманный в XIX веке французским поваром, во всем мире называют «русским салатом» - из-за нашей невероятной любви к этому блюду. Советский человек отказался от омаров и паюсной черной икре, входивших в оригинальный состав оливье. В СССР готовили салат по рецепту шеф-повара ресторана «Москва» Ивана Михайловича Иванова, опубликованному в Книге о вкусной и здоровой пище: соленые огурцы, яйца, картошка, вареная колбаса, майонез и море удовольствия.

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К празднику советский человек начинал готовиться задолго, запасая различные консервы и баночки, трогать которые категорически запрещалось.

В советское время было еще и такое волшебное слово - «заказ». Так назывался набор продуктов, которые в магазинах не продавались. Их выдавали по месту работы. Богатство заказа определялось богатством той или иной организации. Но, как правило, в него входили: две баночки шпрот, коробка шоколадных конфет, бутылка «Советского шампанского», батон финского сервелата, а порой и баночка красной икры.

«На Новый год отцу, который работал в шведском посольстве, вручались какие-то там всяческие дефицитные продукты.. Во двор мне, правда, не давали все это вынести. Во двор выходил - должен был делиться сразу же со всеми, если я не успел крикнуть: "Сорок один - ем один!"», - рассказывает заслуженный артист России, певец и композитор Вячеслав Малежик.

Если в праздничном заказе 1960-х можно было получить банку крабов и кусок окорока, то концу 70-х радовали сгущенка и шпроты.

«Год 74-й. Гости у родителей. И помню, была в гостях Марина Влади. И она сказала: "Я ничего не понимаю. У вас пустые магазины. У вас ничего нигде нету. Где вы что-то покупаете, непонятно. Куда в дом ни придешь - такого ты не увидишь ни в Париже, нигде в мире. Вот этот пир горой, этот стол, ломящийся от яств". Ну выкраивали, выгадывали, договаривались. У кого-то, у сестры, мать двоюродной жены мужа от первого брака работает уборщицей в мясном. Все! Это канал», - объясняет актер, телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт.

Были блюда из обязательной новогодней программы: в какой бы точке СССР вы не оказались, на столе вас ждали все тот же салат оливье, селедка под шубой, заливная рыба или холодец. Но в каждом доме на праздничном столе были и свои фирменные блюда, которыми гордилась хозяйка. Не меньшие мастерство и фантазию советский человек проявлял, готовя алкогольные напитки. Но главным новогодним лакомством были мандарины. Они появлялись в магазинах только в этот период. Мандарины из советского детства выращивают в Абхазии. Советский человек считал их лучшими. Во-первых, в них нет косточек. Во-вторых, они не хранятся на складах. Их путь на стол - самый короткий.

Как говорил почтальон Печкин, главное украшение стола - это телевизор. А главное украшение новогодней программы - передача «Голубой огонек» с участием самых популярных в СССР артистов. Под оперное пение и балет советские граждане выпивали и закусывали, а «на десерт» получали Раймонда Паулса, Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Льва Лещенко и всех-всех-всех, кто дотягивал по статусу до главного концерта страны.

31 декабря телевизор смотрели весь день. В новогодней программе «Время» ведущие не забывали напомнить советскому человеку, что на Дальнем Востоке Новый год уже наступил и жители встретили его новыми трудовыми успехами. Иногда показывали сюжеты из-за рубежа, где несчастные дети встречали Новый год без подарков и надежд на будущее. И каждый советский ребенок осознавал, как ему повезло родиться в СССР.

Самое важное событие телевизионной ночи, которое ждал каждый советский человек - поздравление руководителя страны. Эту традицию ввел Леонид Брежнев. Его первое выступление по Центральному телевидению состоялось 31 декабря 1970 года в 23.50.

В 1986 году советский народ неожиданно поздравил американский президент Рональд Рейган. А Михаил Горбачев, в свою очередь, обратился к гражданам США. И так три года подряд. Это было знаком сближения сверхдержав и стремлением к окончанию холодной войны.

Но самое удивительное новогоднее поздравление страна получила в год распада СССР - 31 декабря 1991 года. Вместо президента к народу обратился писатель-сатирик Михаил Задорнов, причем так увлекся, что пришлось задержать бой курантов.

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Телевидение баловало и потрясающими премьерами отечественных фильмов. Некоторые из этих картин сами стали неотъемлемой частью встречи Нового года. В этом смысле рекордсмен - картина «Ирония судьбы, или с легким паром», которую в СССР смотрели миллионы людей. Знаменитую сцену в бане из «Иронии судьбы...» снимали на «Мосфильме». Из легендарных Сандуновских бань там только простыни да пальмы в кадушках. Но московским любителям легкого пара хватило и пальм, чтобы опознать Сандуны.

«После "Иронии судьбы" все пытаются сюда в эти дни попасть. 31 декабря у нас баня открывается в 7 часов - раньше на час. Люди приходят, стоят в очереди, могут долго стоять, чтобы попасть сюда,. И они ждут довольные, радостные. Никто не ругается. Проходят и празднуют здесь»,- говорит банщик Александр Аверин.

Еще одна доставшаяся нам с советских времен традиция - это детские новогодние утренники. Они проводились с 1935 года. Карнавальные костюмы в магазинах тогда не продавались. Но советский человек отличался изобретательностью. В ход шли вата, меховые хвостики, проволока - все, что было в доме. Над костюмами работали всей семьей.

Самый популярный персонаж новогоднего утренника - заяц. Мальчишек чаще всего наряжали именно так. Шорты, белая рубашка и картонные заячьи уши. Новогоднее амплуа девочек - снежинки. Картонный головной убор, оклеенный «дождиком» и кусочками разбившихся елочных игрушек и украшенное «дождиком» платье. Шилось оно специально под праздник. Платье крахмалили и подсинивали синькой. Когда наряд был выглажен, на него нашивались звезды из фольги и дождик по краю юбок.

Но самым важным событием новогодней праздничной суматохи для советского человека была елка. Родители стремились достать билеты на главную - Кремлевскую елку. Сначала она проходила в Колонном зале Дома Союзов, а потом в Кремлевском Дворце Съездов. На Кремлевскую елку родители привозили детей из разных городов страны.

Зал Дворца Съездов вмещал несколько тысяч человек. Дети туда входили без родителей - как взрослые. Уже это было для них необычным. После окончания представления ребятишек выводили на Соборную площадь для встречи с папами и мамами.

А главным официальным лицом большой страны на время новогодних праздников становился Дед Мороз, в которого верили все советские дети. Пригласить Деда Мороза домой в СССР было непросто. Разрешение на оказание подобной услуги было только у фирмы «Заря». Зачастую роль Деда Мороза и Снегурочки исполняли студенты театральных училищ, а то и просто коллеги родителей по работе, которые разносили подарки от профсоюза. Советский человек с удовольствием творил чудеса.

«Я несколько раз бывал Дедом Морозом. Наряжался Дедом Морозом, куда-то ходил. Это были, в основном, или школы-интернаты, или детские дома. И там дарили подарки, которые собирали детишкам», - вспоминает главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Конечно, Деду Морозу «заказывали» и подарки. Как правило, каждый советский ребенок получал то, что хотел.

Полный выпуск программы «СССР. Знак качества», посвященный советскому Новому году, смотрите на телеканале «Звезда».