Беспощадный цензор: как Леонтьева за облегающие костюмы убрали из «Голубого огонька»

В 70-е и в начале 80-х Гостелерадио СССР руководил Сергей Лапин. Легенды об этом беспощадном цензоре ходят до сих пор. Так, именно по его распоряжению из «Голубого огонька» исчезло выступление Валерия Леонтьева в слишком облегающем костюме. А в номере степиста Владимира Кирсанова заменили музыку, под которую он танцевал.

«Лапин - это эпоха телевидения, эпоха такая, которая запомнилась всем. Сергей Георгиевич действительно был очень строгим, очень образованным человеком. Он просто был цензором», - рассказала в эфире «Звезды» диктор и ведущая «Голубых огоньков» Анна Шатилова. «Он так следил за экраном: кто ведет, кто на экране, как причесан, как одет, говорит быстро, скороговоркой или уважает зрителей спокойным хорошим русским языком. И любая вольность, вот ты говоришь, Леонтьева, любая вольность и прочее - это им не принималось. Никакой халтуры вообще быть не могло», - добавила она.

Нередко подчиненные Лапина шли на всевозможные хитрости, чтобы номер неформатного, но талантливого артиста все-таки проскочил в эфир. И порой это удавалось.

«Сейчас это может показаться тоже таким наивным, но иногда приходилось как бы его отвлекать. И вот возникал разговор. Я начинал его спрашивать о вчерашнем хоккее. Был ли он на хоккее? С кем он смотрел этот матч? Как сыграл ЦСКА? Он болельщик был ЦСКА хоккейный», - вспоминает заместитель главного редактора музыкальной редакции Гостелерадио Валентин Тернявский.

Поначалу Лапин противился появлению в «Огоньке» Аллы Пугачевой, считая ее чересчур вульгарной. Но когда Тернявский познакомил Лапина с Пугачевой, тот изменил свое мнение. С тех пор Алла Борисовна стала регулярно появляться в «Огоньке», а в 1981 году зрители увидели знаменитую премьеру песни «Маэстро» на музыку Раймонда Паулса. Режиссером этого номера отчасти была сама Пугачева.

Но Валерий Леонтьев никак не вписывался в традиционный образ советского артиста. Поэтому его долго не пускали в «Огонек».

«Его все время причесывали, его все время какими-то заколочками закалывали. У него какие-то костюмы были необыкновенные, летящие туда-сюда, а его все время наряжали в такие, в костюмы, и он должен был стоять. Я никогда не забуду, у него есть песня одна, он там как-то вот поет ее, и вот, его снимают сверху, и он туда смотрит, вот как будто бы он рвется в верх - пустите! Его пустили», - поделилась воспоминаниями еще одна ведущая «Голубых огоньков» диктор Татьяна Судец.

Смотрите полный выпуск программы «Легенды музыки. Голубые огоньки» на «Звезде».