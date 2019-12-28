Стреляли в кровать: история покушения на Эдуарда Хиля

Попасть в самую новогоднюю из всех советских телепередач - «Голубой огонек» - было очень престижно. В то время удачное выступление артистов в эфире на Новый год гарантировало ему огромную популярность, но иногда такая слава приводила к неожиданным последствиям.

После премьеры песни «Зима» в «Огоньке» 1970 года размеренная жизнь примерного семьянина Эдуарда Хиля резко изменилась. Песня сразу же стала шлягером, а Хиль - кумиром миллионов женщин. Со всей страны ему приходили письма с недвусмысленными предложениями.

«Эдюля, ты должен обязательно прийти, когда моего мужа не будет дома, приходи! Вот, вот такие были поклонницы», - смеясь вспоминает сын легендарного исполнителя Дмитрий Хиль.

И на гастролях, и даже возле собственного дома Хиль подвергался внезапным атакам восторженных дам, которые желали встреч и любви. Поначалу Эдуард не придавал значения этим назойливым преследованиям. И, как оказалось - зря. Однажды за его окнами раздались выстрелы.

«Ночью стреляли в кровать - под углом. Пули были самодельные, отлиты. Может быть, если бы они были не самодельные, они бы, наверное, раму насквозь прошили, а так вот в толстой раме пуля застряла», - рассказал сын артиста.

Но кто стрелял - милиция и сам певец долго терялись в догадках, пока Хиль не вспомнил о зловещем письме от поклонницы со странным именем Заремба, которое он получил после «Голубого огонька».

«Она как-то все это сумрачно описывала, нужно было с ней встретиться обязательно на кладбище, ночью, там под часами под какими-то, у церкви…», - добавил Дмитрий Хиль.

Найти загадочную Зарембу не удалось. Но на Хиля эта история произвела сильное впечатление. После нее он стал гораздо осмотрительнее.

Смотрите полный выпуск программы «Легенды музыки. Голубые огоньки» на «Звезде».