Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение

Оценить состояние мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и рассказать о имеющихся проблемах можно будет через мобильное приложение.

Мемориальные памятники, стелы, обелиски – информация о двух тысячах памятников собрана пока только по Нижнему Новгороду, но карта будет расширяться и пополняться новыми объектами.

«Мы собрали данные по имеющимся памятникам в Нижнем Новгороде, визуализировали эти объекты на карте и сформулировали задания, чтобы активисты, скачав мобильное приложение, могли оценить состояние памятника и решить, что нужно сделать, чтобы привести его в порядок», – рассказал автор проекта «Активисты Памяти» Владимир Туровцев.

С помощью приложения, куда будет поступать сигнал, волонтеры смогут узнать о состоянии того или иного памятника, выехать на место и устранить проблему. О проделанной работе активисты расскажут пользователям приложения в виде фотоотчета.

По словам Туровцева, авторы проекта полагаются на помощь граждан и деятельность волонтеров, так как на муниципальном уровне нет ресурсов, позволяющих отслеживать состояние памятников, передает РИА Новости.

Подобный принцип работы уже практикуется в борьбе в незаконными свалками в Нижнем Новгороде благодаря приложению «Экологический инспектор».