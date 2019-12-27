В Мексике обнаружили неизвестный дворец майя
Постройка высотой в 55 метров находится глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мексиканские археологи нашли ранее неизвестный дворец цивилизации майя. Здание высотой в 55 метров находится глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.
Отмечается, что несмотря на то, что дворцу около полутора тысячи лет, некоторые его части хорошо сохранились.
Также на территории археологических раскопок удалось обнаружить и вторичное захоронение с останками древних людей.
Работы продолжатся до марта будущего года.
За это время ученые планируют определить возраст и причину смерти жителей города, сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH)