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В Мексике обнаружили неизвестный дворец майя

Светлана Головина
08:30 27.12.2019
Постройка высотой в 55 метров находится глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мексиканские археологи нашли ранее неизвестный дворец цивилизации майя. Здание высотой в 55 метров находится глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.

Отмечается, что несмотря на то, что дворцу около полутора тысячи лет, некоторые его части хорошо сохранились.

Также на территории археологических раскопок удалось обнаружить и вторичное захоронение с останками древних людей.

Работы продолжатся до марта будущего года.

За это время ученые планируют определить возраст и причину смерти жителей города, сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH)

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