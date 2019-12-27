В Мексике обнаружили неизвестный дворец майя

Мексиканские археологи нашли ранее неизвестный дворец цивилизации майя. Здание высотой в 55 метров находится глубоко в джунглях на полуострове Юкатан.

Отмечается, что несмотря на то, что дворцу около полутора тысячи лет, некоторые его части хорошо сохранились.

Также на территории археологических раскопок удалось обнаружить и вторичное захоронение с останками древних людей.

Работы продолжатся до марта будущего года.

За это время ученые планируют определить возраст и причину смерти жителей города, сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH)