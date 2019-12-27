«Рисковый мужик»: как конструктор Северин повлиял на первый в истории выход в открытый космос

Битва за космос между СССР и США в 1964 году была в самом разгаре. Советский союз первым запустил спутник, первым отправил человека на орбиту, советские космические аппараты первыми оказываются на Луне. Однако в Москве становится известно, что Штаты планируют все-таки обойти СССР: на лето 1965 года был намечен выход американского астронавта в открытый космос.

Позволить США сделать первыми столь значимый шаг в освоении космического пространства значило перечеркнуть все прежние победы советской космонавтики. По плану NASA астронавт должен был совершить так называемый «выход со вставанием». То есть высунуться из корабля в открытый люк, встав на кресло - вот и весь «выход». В СССР было решено превзойти американцев не только по срокам, но и по сложности задачи: совершить полноценный выход космонавта за пределы корабля. Идея была прекрасной - но как ее осуществить? Выход подсказал 38-летний конструктор Гай Северин.

Программа американцев предполагала временную разгерметизацию корабля. В отличие от «Джемини» советский «Восход» на такое не был рассчитан. А новый корабль за год не создать невозможно. Гай Северин предложил разгерметизировать не весь корабль, а только его часть - и для этого приделать к «Восходу» переходный отсек: чтобы через него происходил выход человека в открытый космос и возвращение на корабль. А чтобы дополнительный модуль не поменял аэродинамических характеристик корабля, Гай Ильич придумал так называемый «мягкий шлюз», который бы разворачивался непосредственно на орбите - а по завершении миссии просто отстреливался.

«Что собственно из себя представлял вот надувной шлюз? 32 аэробалки, которые в ненадутом состоянии можно было их сжать и поместить в достаточно небольшой объем. Когда обтекатель был сброшен, в это время включались специальные, специальная система, которая вот эти вот 32 аэробалки наполняла», - объяснил ветеран НПП «Звезда» Николай Дергунов.

© ТРК "Звезда"

Королев конструкторскую идею «мягкого шлюза» Северина одобрил. Оставалось убедить Хрущева. В этом помог случай - в сентябре 1964 года Никита Сергеевич приехал на Байконур. Северин показал Хрущеву макет шлюза, а Леонов с помощью специального подвесного устройства продемонстрировал как будет «выплывать» через него в космос и возвращаться на корабль. Столь наглядной демонстрацией руководитель страны остался доволен, и Северину был дан «зеленый свет».

Изделие назвали «Волга». Но воплотить идею в жизнь оказалось непросто, еще и с учетом предельно сжатых сроков. Однако команда Северина справилась. Теперь, казалось бы, дело оставалось за малым: протестировать шлюз. Но тут начались проблемы.

«Первый пуск прошел неудачно, ракета упала в Туруханской тайге - ее так и не нашли. Вторая ушла нормально, и должны были на следующем витке проимитировать этот выход в открытый космос человека. И вдруг корабль подорвался на орбите», - рассказывает писатель и журналист Владимир Губарев.

На следующий день Северину позвонил Королев с вопросом, что делать дальше. Времени на повторный пуск уже не было, а перенос старта дал бы Соединенным Штатам быть первыми. Гай Ильич попросил неделю на ответ.

«Королев, если он кому-то доверял, он доверял полностью, и он с этим мнением считался, и он этого человека уважал и любил, если его не обманывали. Стоило один раз обмануть Королева, он этого не прощал никогда. Но если человек был откровенным, прямым, честным и профессионалом, Королев это безумно ценил. Именно поэтому он всегда поддерживал Северина», - говорит писатель и журналист Владимир Губарев.

© ТРК "Звезда"

Северин уложился в 5 дней. Тщательно проанализировав с сотрудниками данные телеметрии и сравнив их с данными заводских испытаний в барокамере, он пришел к выводу, что до момента подрыва корабля все шло вполне штатно, то есть шлюз - работает. Можно лететь.

Но у Королева были сомнения. Тогда за Северина вступился Леонов: «Я, конечно, загнул, сказав, что мы предусмотрели 300 аварийных ситуаций». На что Королев горько усмехнулся: «А в полете будет 301-я!». Конечное слово в итоге оставалось за Севериным. Он был уверен в успехе.

Выслушав еще раз доводы конструктора, Королев резюмировал: «Хорошо, я не буду возражать на Госкомиссии. Но доказывать, что можно лететь, будешь ты, а не я. Вот убедишь всех - тогда вперед!»

«Конечно же, был определенный риск, очень большой риск был, потому что все было сделано впервые. Ну что было делать. Учитывая обстановку, потому что надо было опередить американцев - никто не знал точно, когда американцы хотят запустить своего космонавта, поэтому надо было рискнуть», - объясняет дочь Королева Наталья.

Северину удалось убедить Госкомиссию, что «Волга» к полету готова. Ему поверили - но теперь это доверие надо было оправдать.

«Северин сказал: "Я гарантирую, что все будет нормально". Более того, говорит: "Я готов лететь сам". Ва-банк пошел в определенной степени, конечно. Ну он такой человек, рисковый мужик», - говорит писатель и журналист Владимир Губарев.

© ТРК "Звезда"

Старт был назначен на 18 марта 1965 года. Северин был и днем и ночью на Байконуре. Но в ночь перед стартом случилась катастрофа. Собранный шлюз проверяли на герметичность - для этого его подвесили в рабочем состоянии на лебедке возле корабля. По недосмотру шлюз сорвался и упал с 6-метровой высоты на бетон. «У тебя, конечно, есть запасной шлюз?» - спросил Королев. «Есть!» - ответил Северин. Это была сущая правда, только запасной шлюз, как оказалось, не готов к полету.

Проверка показала: несколько камер запасного шлюза негерметичны. Значит, шлюз не надуется - и никакого выхода в открытый космос не будет.

По инструкции полагалось вернуть шлюз на завод, там заменить камеры и лишь затем отправить изделие обратно на Байконур. Но это значило отложить старт и проиграть гонку. Допустить такое Северин не мог. Он вызвал к себе четырех самых «рукастых» сотрудников и объявил: «К 5 утра надо заменить три негерметичные камеры на герметичные. Заплатим, сколько скажете - только сделайте».

К утру шлюз был готов к старту! В итоге Леонов полетел и успешно вышел в открытый космос. А с возвращением на корабль возникла проблема: космонавт вошел в шлюз головой вперед, хотя надо было ногами.

«Почему ногами вперед? Потому что только он мог закрыть наружный люк», - объясняет ветеран НПП «Звезда» Николай Дергунов.

Пришлось разворачиваться: как Леонову удалось это сделать в узком шлюзе, будучи еще при этом в объемном скафандре - настоящее космическое чудо.

Проблемы возникли и с возвращением экипажа на Землю - точнее, с его обнаружением.

«Там была трагическая вещь, когда корабль упал в Перми. 9 часов они все сидели - Королев, Гай, все-все - полное молчание, не могли выйти на космонавтов, которые сели в тайге, и думали, что они погибли. Я еще спрашивал, говорю: "Гай, ты поседел тогда?" Он говорит: "Нет. Я поседел раньше"», - вспоминает писатель и журналист Владимир Губарев.

Потом на банкете в Кремле Брежнев поднимет тост за конструктора Северина как за главного виновника торжества: ты, мол, вытащил эту программу.

Полный выпуск программы «Легенды космоса», посвященный легендарному конструктору, смотрите на «Звезде».