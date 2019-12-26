Героически выполнили долг: 40 лет с момента ввода советских войск в Афганистан

25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан для того, чтобы в рамках Договора о дружбе защитить власть от моджахедов.

Через эту войну прошли полмиллиона советских солдат и офицеров. Тысячи отдали жизни, выполняя свой воинский долг.

Ситуация в Афганистане начала накаляться в апреле 1972 года, когда в результате революции, движущей силой которой были военные, к власти пришли просоветские силы. Против восстала исламская оппозиция. В стране началась гражданская война. Новый лидер Хафизулла Амин, устранив своего предшественника, начал вести двойную игру и налаживать контакты с Вашингтоном. В Афганистане начались репрессии. При этом Амин многократно обращался к руководству СССР за военной помощью против оппозиции. И Советский Союз воспользовался такой возможностью.

Операция «Байкал-79» по смещению неугодного властителя Афганистана началась 27 декабря одновременным захватом практически всех стратегически важных объектов в Кабуле и окрестностях. Действия спецназа были продуманы до мелочей.

«По команде начали захват всех объектов. Их было очень много», - вспоминает командир батальона 345-го отдельного ПДП Василий Храмов.

Вскоре после начала операции авиабаза Баграм была полностью занята советскими десантниками. В то же время, на окраине Кабула, начался штурм дворца Тадж-Бек, где Амин вместе со своей семьей находился под охраной около двух сотен офицеров. Штурмовали здание несколько боевых групп КГБ и так называемый «мусульманский батальон» ГРУ. Захват занял около сорока минут. В результате Амин был убит.

В ту же ночь, под охраной спецназа КГБ в Кабул был доставлен новый афганский лидер Бабрак Кармаль. Тогда казалось, что задача выполнена, и мало кто предполагал, что эта война продлится десять лет и унесет жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров. А спорить о необходимости, итогах и последствиях будут еще не одно десятилетие.

«Эта война уже история для нас. Если отбросить политическую ее часть, то был героизм советских солдат и в частности военных наших десантников», - сказал начальник штаба оперативной группы ВДВ в Афганистане в декабре 1979 года Алексей Кукушкин.

Спустя 40 лет после ввода советского контингента в списках без вести пропавших до сих пор числятся 264 наших военнослужащих. Специальная комиссия, куда входят представители Минобороны, службы внешней разведки и МИД, собирает материалы и пытаются разыскать пропавших советских солдат.