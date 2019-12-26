Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Героически выполнили долг: 40 лет с момента ввода советских войск в Афганистан

Дарья Михалина
Виталий Акиньшин
04:45 26.12.2019
Война продолжалась почти десять лет. Всего военную службу в Афганистане прошло более полумиллиона человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан для того, чтобы в рамках Договора о дружбе защитить власть от моджахедов.

Через эту войну прошли полмиллиона советских солдат и офицеров. Тысячи отдали жизни, выполняя свой воинский долг.

Ситуация в Афганистане начала накаляться в апреле 1972 года, когда в результате революции, движущей силой которой были военные, к власти пришли просоветские силы. Против восстала исламская оппозиция. В стране началась гражданская война. Новый лидер Хафизулла Амин, устранив своего предшественника, начал вести двойную игру и налаживать контакты с Вашингтоном. В Афганистане начались репрессии. При этом Амин многократно обращался к руководству СССР за военной помощью против оппозиции. И Советский Союз воспользовался такой возможностью.

Операция «Байкал-79» по смещению неугодного властителя Афганистана началась 27 декабря одновременным захватом практически всех стратегически важных объектов в Кабуле и окрестностях. Действия спецназа были продуманы до мелочей.

«По команде начали захват всех объектов. Их было очень много», - вспоминает командир батальона 345-го отдельного ПДП Василий Храмов.

Вскоре после начала операции авиабаза Баграм была полностью занята советскими десантниками. В то же время, на окраине Кабула, начался штурм дворца Тадж-Бек, где Амин вместе со своей семьей находился под охраной около двух сотен офицеров. Штурмовали здание несколько боевых групп КГБ и так называемый «мусульманский батальон» ГРУ. Захват занял около сорока минут. В результате Амин был убит.

В ту же ночь, под охраной спецназа КГБ в Кабул был доставлен новый афганский лидер Бабрак Кармаль. Тогда казалось, что задача выполнена, и мало кто предполагал, что эта война продлится десять лет и унесет жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров. А спорить о необходимости, итогах и последствиях будут еще не одно десятилетие. 

«Эта война уже история для нас. Если отбросить политическую ее часть, то был героизм советских солдат и в частности военных наших десантников», - сказал начальник штаба оперативной группы ВДВ в Афганистане в декабре 1979 года Алексей Кукушкин.

Спустя 40 лет после ввода советского контингента в списках без вести пропавших до сих пор числятся 264 наших военнослужащих. Специальная комиссия, куда входят представители Минобороны, службы внешней разведки и МИД, собирает материалы и пытаются разыскать пропавших советских солдат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2019, 21:11
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Дата26.12.2019, 05:00
Расчеты «Бук-М2» отразили массированный удар на учениях в Сибири
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.12.2019, 18:08
Кадры передачи Балтфлоту гидрографического катера «Михаил Казанский»
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:36 В стране и мире
Видео
Главный мушкетер страны: Михаилу Боярскому - 70 лет
05:10 Армия
Видео
Минобороны впервые показало боевую работу лучшей зенитной бригады ЦВО
05:00 Армия
Видео
Расчеты «Бук-М2» отразили массированный удар на учениях в Сибири
04:14 В стране и мире
Видео
Первый пассажирский поезд из Москвы проехал по Крымскому мосту
04:10 В стране и мире
Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дозаправка МиГ-31БМ и Су-34 глазами пилота: кадры из кабины
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Российская пианистка трагически погибла в Будапеште
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.