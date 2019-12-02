Во вторник, 3 декабря, в России отмечают День неизвестного солдата. Этот праздник был учрежден в ноябре 2014 года, и завтра его будут отмечать в шестой раз. В Германии к этому дню приурочили памятные мероприятия.

В Кельне почтили память бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны в плену у фашистов. На траурный митинг собрались представители русской диаспоры, которые возложили цветы и венки к мемориалу на братской могиле. Был объявлена минута молчания.

Акцию организовали активисты движений «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы». Во вторник, 3 декабря» траурный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата пройдет в Дюссельдорфе.

На сегодняшний день в Германии насчитывается около 4 тысяч памятников советским солдатам. Между ФРГ и Россией заключен договор, согласно которому немецкая сторона обеспечивает на своей территории сохранность российских воинских захоронений.