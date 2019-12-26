Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге

Япония передала России землю с могилы легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в рамках акции «Горсть памяти», заявил журналистам замглавы Минобороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира», - добавил Картаполов.

Министерство обороны РФ в четверг также получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

Земля помещается в специальные контейнеры - солдатские кисеты, которые отправятся в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил России в Кубинке. Горсти земли с разных захоронений в гильзах артиллерийских снарядов будут располагаться в галерее «Дорога памяти» вокруг храма. Саму галерею планируют оформить 33 миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. При этом «Дорога памяти» окажется длиной в 1418 шагов, по количеству дней и ночей, на протяжении которых длились боевые действия.

Первый раз акция «Горсть памяти» прошла 22 июня этого года в России. Сейчас география ее расширяется, она прошла в Абхазии и Азербайджане, кисет также будет доставлен из Донбасса. Сбор земли идет не только в России, но и за рубежом, где в военные годы сражались и умирали наши солдаты - в Чехии, во Франции, в Латвии, в Сербии.