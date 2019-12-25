Патриотическая акция «Горсть земли» станет такой же масштабной, как и «Бессмертный полк»

В рамках подготовки к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России проводит Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть памяти». Ее цель - сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от фашизма.

«Я думаю, что эта акция, как и "Бессмертный полк", войдет в плоть и кровь, сознание наших людей. "Бессмертный полк" идет сейчас не только по России, но и по Европе, он очень признан. "Горсть памяти"- это та новая акция, которая будет сопровождать нас… Горсть, принесенная лично на этот холм, она сформирует у человека его отношение и к истории, и отношение к его детям», - рассказал в эфире программы «Сегодня утром» первый заместитель председателя совета Военно-научного общества Центрального дома Российской армии Владимир Козлов.

Земля помещается в специальные контейнеры - солдатские кисеты, которые отправятся в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил России в Кубинке. Горсти земли с разных захоронений в гильзах артиллерийских снарядов будут располагаться в галерее «Дорога памяти» вокруг храма. Саму галерею планируют оформить 33 миллионами фотографий участников Великой Отечественной войны. При этом «Дорога памяти» окажется длиной в 1418 шагов, по количеству дней и ночей, на протяжении которых длились боевые действия.

Первый раз акция «Горсть памяти» прошла 22 июня этого года в России. Сейчас география ее расширяется, она прошла в Абхазии и Азербайджане, кисет также будет доставлен из Донбасса. Сбор земли идет не только в России, но и за рубежом, где в военные годы сражались и умирали наши солдаты - в Чехии, во Франции, в Латвии, в Сербии.