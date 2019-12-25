«Без команды не стрелять»: как взвод Широнина выстоял в бою с лучшими танковыми подразделениями вермахта

В начале 1943 года у всех на устах было только одно слово - «освобождение». Советские войска добивали окруженную под Сталинградом трехсоттысячную армию Паулюса. В январе силами Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов были разгромлены основные силы немецкой группы армий «Б». 9 февраля был освобожден Белгород, 16 февраля - Харьков, и советские войска устремились к Днепру. Захват плацдармов на этой реке - как считали в Ставке Верховного Главнокомандования - позволил бы завершить полное освобождение страны уже к лету 1943-го, однако советское командование переоценило силу обескровленных наступлением армий и дивизий.

«Если верить некоторым книгам, где писали полководцы: Васильевский, Рокоссовский и прочее, дело сложилось в том, что тылы не успевали, и танки практически шли в бой, иной раз закачаны не топливом, не укомплектованы снарядами», - говорит директор музея широнинцев в ГПТУ-24 Юрий Рудаков.

Опытный немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн решил воспользоваться слабостью советских войск. Его штаб готовил ловушку. Срочно перебрасывались дивизии из Европы. Кроме того, немецкому командованию удалось доукомплектовать свои части людьми и новейшей техникой, включая тяжелые танки «Тигр».

По задумке Майнштейна танковые дивизии с юга должны были двумя сходящимися восточнее Харькова ударами рассечь Воронежский и Юго-Западный фронты. В результате в котле должны были оказаться три советские армии. Это стало бы реваншем за Сталинград.

Немецкое контрнаступление началось 19 февраля 1943 года, но советское командование приняло его за частную операцию по прикрытию бегства немецких войск за Днепр. Части Красной Армии продолжали наступать, все глубже забираясь в расставленную ловушку. Именно тогда - в феврале 1943 года - лейтенант Петр Широнин получил под командование 1-й взвод 78-го гвардейского стрелкового полка.

© ТРК "Звезда"

На оперативных картах оборонявшие Тарановку силы выглядели внушительно: 179‑я отдельная танковая бригада, 3-й эскадрон 11-й кавалерийской дивизии, 78‑й гвардейский стрелковый полк с приданнымидвумя батареями 53-го гвардейского артиллерийского полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии.

Однако все эти части понесли тяжелые потери. 179-я бригада имела всего 10 танков, а мотострелковые роты насчитывали по 30-40 человек. Не лучше положение было и в 78-м гвардейском полку, который мог выставить не больше 200 штыков.

Понимая, что сил мало, советское командование приняло решение сосредоточиться на обороне северо-западной и западной окраины Тарановки. Не дать немецким танкам обойти позиции и ударить с юга должен был именно взвод Петра Широнина. Он занял оборону вдоль железной дороги от станции Беспаловка в сторону Тарановки, перекрыв два переезда.

В 10 часов утра 2 марта 1943 года наблюдатели доложили Петру Широнину, что в сторону позиций движется колонна немецкой бронетехники - два бронетранспортера и танк. Последовал приказ изготовиться к бою.

«Без команды не стрелять!» - передали по траншеям новый приказ. Немецкие машины были все ближе, а команда не поступала. Даже бывалые бойцы занервничали. Когда до позиций оставалось около 400 метров, шедший первым бронетранспортер словно подскочил в воздух, пламя огня вырвалось из-под колес и раздался мощный звук взрыва.

Только теперь бойцы поняли, чего ждал взводный: накануне саперы заминировали подходы к позициям. Шедшие следом бронетранспортер и танк остановились, превратившись в прекрасные мишени. «Огонь!» - раздалась команда взводного. Дружно ударили из траншей винтовки и автоматы, застрочил пулемет. Немцы, сидевшие на броне, валились на снег. Первыми выстрелами пушки был подбит второй бронетранспортер.Немецкий танк, делая короткие остановки, чтобы ответить выстрелом из пушки, отходил от позиций. Потерь во взводе не было, но Петр Широнин знал, что это только начало.

© ТРК "Звезда"

«Воздух!» - пронеслось над окопами. Над позициями взвода появились немецкие бомбардировщики. Бойцы юркнули в небольшие землянки, ход в которые шел прямо из траншей. Поразить такое укрытие можно только прямым попаданием. Налет длился около 20 минут. Взвод вновь обошелся без потерь. А вот орудийный расчет погиб - артиллеристы не стали тратить силы на рытье глубоких окопов.

К орудию встали гвардии старшина Нечипуренко, который раньше служил артиллеристом, и гвардии рядовой Тюрин, который был минометчиком.

На позиции взвода надвигались 9 танков, 8 самоходных орудий, 6 бронетранспортеров и «около 200 пехотинцев. Надеяться на мины было бессмысленно, большинство из них сдетонировало во время авианалета. Но у Широнина еще оставались козыри.

Когда немецкие танки достигли заранее пристрелянных ориентиров, по ним открыла огонь тяжелая дивизионная артиллерия и дал залп дивизион «Катюш». Близкими взрывами были выведены из строя один танк и самоходное орудие, понесла потери и немецкая пехота, однако остальные сумели проскочить зону огня и устремились в атаку. Начался неравный бой. Среди советских бойцов появились первые раненые.

Пуля пробила руку самого Петра Широнина. Но он, как и другие раненые бойцы, остался на позициях. Бой перешел на короткую дистанцию. Заговорила пушка-«сорокопятка». Меткими выстрелами были уничтожены танк и самоходное орудие. В обход взвода через переезд у Беспаловки прорвалась немецкая самоходка и две бронемашины. Одна из них провалилась под лед небольшого пруда, другую подбили артиллеристы «сорокапятки». Однако навести пушку на немецкую самоходку они не успели.

Расчет «сорокапятки» был уничтожен: сержант Нечипуренко погиб, а рядовой Тюрин был тяжело ранен. Немецкая самоходка раздавила единственную пушку оборонявшегося взвода. Еще немного и она начала бы утюжить окопы взвода. Но навстречу немецкой машине пополз гвардии сержант Скворцов. Он уже был ранен. У него не хватало сил кинуть тяжелую связку гранат, и тогда сержант бросился вместе с ней под самоходку.

«Бой был очень ожесточенный. Бойцы уже бросались под танки с гранатами, потому что нечем было просто вот воевать, именно тогда собственно комиссар дивизии доложил в штаб, что буквально перед его глазами взвод Петра Николаевича повторяет подвиг Панфиловцев, именно оттуда пошло это "украинские Панфиловцы"», - рассказал Артем Широнин, правнук Петра Широнина.

Всего в ходе первой атаки были подбиты 4 танка, 2 самоходных орудия и 4 бронемашины, уничтожено больше 30 солдат противника. Взвод тоже понес потери: трое убитых, пятеро раненых.

© ТРК "Звезда"

Следующая атака на Тарановку началась после очередного авианалета, а затем минометного и артиллерийского обстрелов. Немцы бросили в атаку 12 танков, 5 бронемашин, десяток самоходных орудий и полк мотопехоты.

Теперь основной удар наносился по юго-западной окраине Тарановки, по основным позициям 78-го гвардейского полка. Однако взвод «широнинцев» вел губительный фланкирующий огонь по пехоте, немцы решили уничтожить его во что бы то ни стало. Единственное орудие широнинцев оказалось выведено из строя, немецкие танки вышли непосредственно на позиции взвода. Бойцы встретили их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. И гибли один за другим.

В какой-то момент Широнин услышал шум в тылу, обернулся и замер - к ним приближалась немецкая самоходка с десантом на броне. Широнин высунулся из окопа по пояс, чтобы криком предупредить бойцов о надвигающейся угрозе, и в это время вражеская пуля попала ему в грудь. Когда он очнулся, то увидел немецких солдат и самоходку прямо перед собой, слабой рукой Широнин сумел поднять автомат и дать очередь в их сторону. Самоходка повернула и двинулась к нему.

Неожиданно на встречу ей со связкой гранат выскочил самый молодой боец взвода - гвардии рядовой Петр Шкодин. Взрыв связки гранат под днищем вызвал детонацию боекомплекта, которая уничтожила самоходное орудие, а вместе с ним и отважного солдата, который ценой собственной жизни спас своего командира. Однако взрывная волна обрушила стену дома, под которым был окоп Широнина, и Петр оказался погребенным под обломками.

© ТРК "Звезда"

Однако бой продолжался. К 14 часам в живых оставалось всего несколько солдат взвода Широнина, все они были ранены. На помощь спешили десяток бойцов из мотострелковой роты. Однако они попали под огонь пулемета из уже подбитого танка.

«И тогда один из раненых бойцов, собственно, просто подошел к танку взял трак и погнул ствол пулемет, таким образом поддержка смогла подойти и эвакуировать оставшихся раненых людей», - рассказал Артем Широнин, правнук Петра Широнина.

Вместе с подоспевшим подкреплением атака гитлеровцев была окончательно отбита. Больше сотни трупов немецких солдат, 6 танков, 3 самоходки и 7 бронетранспортеров застыли на позициях взвода. Как только бой закончился, начался поиск уцелевших.

Из «широнинцев» выжили пятеро бойцов и сам Петр. Но долгое время считалось, что в бою у Беспаловки погиб весь взвод. Получила похоронку и жена Петра Широнина.

«Матери похоронка пришла, принесли с постсовета. Пришли, как обычно, пореветь надо. Вот, похороночка. Она взяла, порвала и говорит: "Не верю". - «Что ты официальный документ порвала!» Она говорит: "Жив он"», - вспоминает Сергей Широнин, сын Петра Широнина.

Тарановку советским войскам через трое суток все же пришлось оставить. Но гибель взвода Петра Широнина не была напрасной. Танковая мощь немецких клиньев завязла и рассеялась у сотен населенных пунктов, подобных Тарановке. Немцы еще смогли взять Харьков, но окружить и уничтожить советские армии им не удалось. И уже летом 1943 года в районе Курской дуги именно эти армии нанесли немецким войскам сокрушительное поражение, с которого и началось окончательное освобождение нашей страны.

18 марта 1943 года 25 человек из взвода Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза.