В Израиле найден храм, где мог храниться Ковчег Завета

Специалистами Тель-Авивского университета недалеко от Иерусалима был обнаружен храм XII века до нашей эры, в котором мог храниться знаменитый Ковчег Завета.

© Dr. Zvi Lederman, haaretz.com

Основаниями для этого археологи считают особенности самой постройки - ровный квадрат, с утолщенными стенами, вход в которую располагался со стороны восхода солнца, а также массивный плоский камень, обнаруженный внутри помещения, похожий на описанный в Книге Самуила «большой камень», сообщает Daily Mail.

Отмечается, что именно на нем, согласно Библии, размещали отвоеванный у филистимлян Ковчег Завета.

© Dr. Zvi Lederman, haaretz.com

Помимо этого были найдены несколько артефактов, свидетельствующих о том, что в данном месте проводились специальные ритуальные обряды - два больших круглых камня с углублениями, которые могли быть использованы для божественных возлияний из вина и оливкового масла, частицы костей животных, керамики и чаш.

«Храм был разграблен, а после его превратили в загон для животных. Для меня это акт враждебности, преднамеренное осквернение святого места» - руководителя археологической группы Цви Ледермана.

Исследователи полагают, что это могли совершить филистимляне, поселение которых находилось в семи километрах от храма.

Также отмечается, что впервые ученым получилось сопоставить тексты Библии с реальной археологической находкой.