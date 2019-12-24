«Сволочь и антисемитская свинья»: Путин резко высказался об экс-после Польши в Германии

Президент России, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, рассказал о дневниковой записи польского посла в Германии 1930-х годов. Владимир Путин поделился, насколько серьезно его задело то, как Гитлер и официальные представители Польши обсуждали «еврейский вопрос».

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев из Европы в Африку. В колонии. Представляете, 1938 год. На что посол в Польше ему ответил, а потом записал это в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Пеку. "Когда я это услышал", - он пишет, - "я ему ответил - фюреру, Гитлеру - если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», - не сдерживался в выражениях российский президент.

Расширенная коллегия Министерства обороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве. Министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед участниками заседания, рассказал об успехах российских ПВО, которые прикрывают наши военные объекты в Сирии: в уходящем году они сбили более полусотни беспилотных летательных аппаратов террористов.