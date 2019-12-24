Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне

У России достаточно архивных материалов, которые не дадут «испоганить» память отцов и дедов, которые сражались в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Наша страна располагает достаточными архивными документами, которые достались России как трофеи еще из стран Европы после Второй мировой войны.

«У нас достаточно материала, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом», - сказал российский президент.

Он отметил, что европейские государства, в том числе Польша, «вступили в сговор фактически с Гитлером», и об этом свидетельствуют архивные документы, которые имеются в распоряжении России. По словам Путина, именно такого же сорта люди, которые проводили переговоры с Гитлером, сегодня в Европе сносят памятники советским воинам-освободителям.