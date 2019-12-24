Слепая карта: как удалось обнаружить спрятанные нацистами сокровища мировой культуры

В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. Дрезден, который по ялтинской договоренности должен был перейти в советскую зону оккупации, подвергся жестокой бомбардировке союзников. Операция, с участием 1400 бомбардировщиков Великобритании и США, получила кодовое название «Удар грома». На красивейший город Европы обрушились 3749 тонн бомб. Три волны ковровых бомбардировок унесли жизни десятков тысяч человек, а памятники архитектуры и искусства были превращены в руины. В том числе и знаменитая Дрезденская картинная галерея.

Позже выяснится, что часть шедевров из галереи немцы заблаговременно вывезли и спрятали в старых шахтах, каменоломнях, замках, подвалах заброшенных заводов. О тайниках никто не знал. Те, кто прятали картины, или сбежали, или погибли.

«В XVIII веке Август III собирал по всему миру произведение искусства и им была приобретена картина «Сикстинская Мадонна» у итальянских монахов, привезена непосредственно в Германию и располагалась в Цвингере», - рассказал Герой России, полковник запаса Рустем Клупов.

В Германии ценители искусства не сразу обратили на нее внимание. Только после восторженных отзывов о полотне Гете и немецкого искусствоведа Иоганна Винкельмана «Сикстинская Мадонна» станет главным шедевром Дрезденской коллекции. Ее и другие ценнейшие картины и приказал найти маршал Конев. В трофейной бригаде не было знатоков живописи, кроме художника, младшего лейтенанта Леонида Рабиновича, который мечтал найти картины. В один из апрельских дней 1945 года Рабинович встретился с маршалом Коневым.

«Он пришел и сказал, что он как человек, причастный к искусству, человек, который еще в Киеве занимался искусством. Он собрал уже информацию, у него она была, что где-то на подступах к Дрездену, где-то спрятаны картины Дрезденской галереи», - говорит Наталья Конева, дочь маршала Конева.

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Была сформирована специальная поисковая команда из пяти человек. Ее возглавил Леонид Рабинович. О результатах он лично каждый день докладывал маршалу Коневу. Важнейшей своей задачей Рабинович считал найти, по его мнению, жемчужину всех времен и народов - «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля Санти. Картину, обладающую невероятным магнетизмом. В помощь военным в Дрезден были командированы искусствоведы из Москвы. Эта было требование маршала Конева, который считал, что только профессионалы должны работать с найденными картинами, чтобы не нанести им вреда.

Ориентируясь по топографической карте, Рабинович вместе сержантом Кузнецовым и шофером Захаровым, отыскали среди развалин полностью разрушенный музейный комплекс Цвингер. Сквозь руины виднелась площадь с уцелевшей каким-то чудом каменной статуей - памятником курфюрсту Иоганну.

Правда шедевров не было - ни клочка холста, ни обломка рамы. Но среди руин поисковая команда увидела человека, рисующего этюд - развалин Цвингера. Это был немец Вилли Шмидт, раньше учившийся в Академии художеств. Он рассказал, что картины из Цвингера начали вывозить еще в январе 1945 года. Где они неизвестно. Но Шмидт проводил бойцов к хранительнице скульптурного собрания Цвингера - Рагне Энкинг.

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«Она сказала, что часть экспозиции была вывезена в Академию художеств возле Эльбы. И соответственно, проведя там поиски трофейной командой, было обнаружено место со свежей штукатуркой. После того как ее взломали, в этом схроне были обнаружены скульптуры», - рассказал Клупов.

Подвал оказался заминирован. Провода от детонаторов тянулись наружу. Взрывчатку обезвредили, но ни одной картины в тайнике не оказалось. Конечно, и это было удачей. Были спасены скульптуры, но достичь главной цели не удалось.

В конце тоннеля группа натолкнулись на невзрачный шкаф-секретер с деревянной пластинчатой шторкой. За ней сверху донизу были расположены ящички. В нижнем из них был обнаружен сложенный вчетверо плотный лист бумаги с надписью: «Секретно».

«Была найдена немая карта, на ней было изображено русло Эльбы, как потом выяснилось и буквы "Т", "П", и "Л" латинские», - объяснил Клупов.

«Немую» карту совместили с военной. Стало понятно, где находятся точки, обозначенные буквами. Однако некоторые историки, в том числе немецкие, утверждают, что никакой «немой» карты на самом деле не было.

Тем не менее, путем долгих поисков группе удалось обнаружить каменоломню, которую охраняли несколько человек.

«Отец говорил, что маскировка была в лучших традициях немецкой армии. Там даже желтые цветочки росли, как бы, не притоптанные, то есть вообще трудно было себе представить, что кто-то в эту пещеру что-то стаскивал, свозил и пытался там устроить хранилище», - рассказала Наталья Конева.

Вход в каменоломню был завален валунами и блоками. Пришлось взрывать. Уходившая вглубь железнодорожная ветка, по которой вывозили камень, сохранилась, но выглядела заброшенной. В туннеле, заваленном горной породой, был обнаружен товарный вагон, доверху битком набитый картинами из Дрезденской галереи.

По воспоминаниям искусствоведа Натальи Соколовой, работавшей при штабе фронта, близкие разрывы бомб раскачали камни, из которых были своды пещеры. Со стен стекала вода, картины отсырели, покрылись плесенью.

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К стенкам вагона был прислонен большой ящик. На нем висели замки на скобках, прижимающие крышку. Вагон выкатили из штольни, сняли ящик, перегрузили в полуторку, а ночью вернулись в расположение батальона. Там замки вскрыли и увидели чудо. Это была «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

«Вещь была в очень приличном состоянии, она была очень хорошо, очень бережно упакована и это позволило ей сохраниться в очень хорошем состоянии», - пояснила заведующая отдело реставрации произведений станковой масляной живописи ГосНИИР Мария Чуракова.

Где и в каком состоянии были обнаружены остальные шедевры Дрезденской галереи? Как работали с находками советские реставраторы? И была ли «Сикстинская Мадонна» вывезена целиком или, как утверждают некоторые западные специалисты, ее разрезали? Смотрите новый выпуск программы «Загадки века» на «Звезде».