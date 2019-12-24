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Три сотни вылетов и дважды сбит: генерал Решетников о годах Войны и развитии дальней авиации

Валентин Гвоздев
00:25 24.12.2019
В годы Великой Отечественной войны Василий Решетников совершил 307 боевых вылетов и принял участие в авианалете на Берлин. А ее после окончания, в мирное время он отвечал за перевооружение дальней авиации, в частности принимая активное участие в создании самолетов Ту-160 и Ту-22.
Три сотни вылетов и дважды сбит: генерал Решетников о годах Войны и развитии дальней авиации
© Фото: ТРК "Звезда"

Среди выдающихся советских летчиков-«дальников» Василий Решетников занимает особое место. Практически ровесник дальней авиации, он родился с ней в один день и посвятил ей всю свою жизнь, пройдя долгий путь от простого летчика до командующего. 

Еще в 1938 году после окончания школы военных летчиков Василий Решетников был направлен служить в авиацию дальнего действия, где занимал должность летчика-инструктора. С началом войны Василий Васильевич упорно рвался на фронт, но начальство не пустило его, не желая терять своего лучшего наставника. Когда в часть прибыл офицер, отбиравший пилотов в создававшийся тогда 751-й отдельный ночной дальнебомбардировочный полк майора Тихонова, предназначенный для нанесения ударов по объектам в глубоком тылу противника, Решетников пошел ва-банк. 

«Я подошел к нему, и попросил меня проверить в технике пилотирования ночью. Он как-то так снисходительно ко мне отнесся, говорит, ладно, приготовь машину, я с тобой ночью слетаю», - вспоминает он.

Тогда он поднялся к облакам и показал все, что мог.

«После посадки, он протянул мне руку, и сказал: «пойдешь к Тихонову»», - рассказал Василий Решетников.

В элитном полку Решетников оказался единственным младшим лейтенантом среди капитанов. Василию Васильевичу во что бы то ни стало, хотелось себя проявить. И вскоре такая возможность представилась. В январе 1942 года, когда враг был отброшен от столицы, но еще был очень силен и продолжал наступать на восток, Решетников получил задание лететь на Смоленск, где базировались немецкие самолеты. Из-за морозов вместо четырех самолетов на задание вылетели только два. Спустя час экипаж Решетникова и вовсе остался один. Однако летчик принял решение лететь на Смоленск, что в отсутствии облачности было практически самоубийством.

«Нас обстреляли зенитки. Очень забеспокоился штурман, я говорю, не обращай внимания. Занимайся своим делом, как на полигоне, а за всем остальным я сам посмотрю. Он прицелился, сбросил бомбы, там загорелись машины, и оттуда пошел такой черный дым», - поведал заслуженный военный летчик СССР.

Через полгода Василий Решетников уже принимал участие в авианалете на Берлин. Всего же за годы войны летчик совершил 307 боевых вылетов, его дважды сбивали, но через линию фронта возвращался к своим. Свой последний боевой вылет Решетников совершил 16-го апреля 1945 года, во время Берлинской операции. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Решетникову присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенные годы, будучи уже командующим, Василий Васильевич отвечал за перевооружение Дальней авиации. Его фронтовая закалка, неуступчивость, принципиальность, знания и опыт помогли решать задачи стратегической важности. Генерал Решетников отверг три модификации Ту-22, но все же добился от конструкторов, сверхзвуковой скорости для бомбардировщика. Еще более напряженной была совместная работа над знаменитым «Белым лебедем» - ракетоносцем Ту-160. Однако благодаря упорному труду самолет, который можно назвать гордостью отечественного авиастроения, удалось создать.

По традиции, стратегическим ракетоносцам и бомбардировщикам присваивают имена людей, внесших значительный вклад в развитие дальней авиации, в том числе летчиков-героев. Есть в этой лебединой стае и именной борт «Василий Решетников».

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