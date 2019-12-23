Служба внешней разведки России рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов

В честь юбилея Службы внешней разведки, которой 20 декабря 2020 года исполнится 100 лет, будут рассекречены имена семерых разведчиков-нелегалов. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин в ходе заседания круглого стола по истории российской внешней разведки.

«Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников "особого резерва"», - сказал Нарышкин РИА Новости.

По его словам, необходимо показать внешнюю разведку как сильный и эффективный инструмент государства в защите национальных интересов. Он также добавил, что не все разведчики сейчас живы. «Языком искусства» планируется рассказать о жизни и работе этих людей.

«Сотрудники внешней разведки - это не какие-то вымышленные супермены, это такие же граждане нашей страны, высокообразованные, ответственные, переживающие за свою Родину и выбравшие свой жизненный путь служения Отечеству в этой особой сфере разведывательной деятельности», - сказал директор СВР.

Также к предстоящему юбилею планируется обнародовать ряд документов, создать новые документальные фильмы, провести встречи и дискуссии.