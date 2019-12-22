Дочь Михаила Калашникова рассказала, как создавался легендарный автомат

Дочь прославленного изобретателя Михаила Калашникова Елена вспомнила, как отец рассказывал ей о создании легендарного автомата. В середине Великой Отечественной руководство страны поставило перед конструкторами задачу: оснастить Красную Армию принципиально новым стрелковым оружием, которое должно быть простым, надежным, а самое главное - недорогим в производстве. К разработке тут же приступили многие ведущие конструкторы страны.

«Сначала конкурс проектов был. Участвовало 10-15 человек. Каждый сделал проект, как он видит свой образец. Эти проекты между собой сравнивались и выбирались наиболее перспективные», - рассказала Елена Калашникова в интервью «Скрытым угрозам».

В результате жесткого отбора выбор был сделан в пользу модели молодого конструктора-самоучки Михаила Калашникова. Ему было всего 28. Над главным детищем своей жизни он трудился несколько лет.

«В 7 часов вечера он никогда не приходил. Если в 9, то это рано, а так и могло быть и 12, и, может быть, в 2 ночи. Потому что это ведь не только для оружейника, это для любого творческого человека: если есть что доработать, и тебе кажется, что еще немножечко, и достигнешь того, о чем ты мечтаешь, ты ведь не считаешься со временем или с тем, что ты чай не пил», - объяснила Елена Калашникова.

Уже в 1949 году первые партии АК-47 стали поступать на вооружение в Советскую армию. Так началась эпоха «Калашникова».

Сегодня ему установлен памятник на Синайском полуострове. Его именем в Африке называют новорожденных детей. Он изображен на гербах нескольких стран. А по версии французского журнала Liberation - это одно из главных изобретений 20-го века. Вот уже 70 лет автомат в различных модификациях стоит стоит на вооружении нашей армии. Впрочем, не только нашей, ведь различные версии «Калашникова» производят десятки стран мира. По оценкам экспертов, количество выпущенного оружия уже перевалило за 100 миллионов единиц.

Чем отличается российский «Калашников» от американских винтовок? Откуда появились слухи, что Михаил Калашников подсмотрел идеи для своего автомата у немецкого инженера Хуго Шмайсера? И какое будущее у легендарного российского оружия? Не пропустите все это в новом выпуске программы «Скрытые угрозы», 23 декабря в 19:40 на телеканале «Звезда».