Ведущий с характером: как Эльдар Рязанов стал главным лицом «Кинопанорамы»

В 1962 году в эфир советского телевидения вышла первая передача «Кинопанорамы». Это было настоящее окно в волшебный мир кинематографа. До 1979 года ее вели такие знаменитости, как актер Зиновий Гердт, режиссер Сергей Герасимов, кинодраматург Алексей Каплер. Передача выходила вживую. Разговоры в студии перемежались фрагментами фильмов.

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В 1979 году знаменитый тогда уже кинорежиссер Эльдар Рязанов участвовал в одном из выпусков «Кинопанорамы». А телевизионный режиссер Ксения Маринина – создатель этой передачи – сидела за пультом, восхищаясь его эрудицией и манерой говорить.

Рязанов резко отличался от стереотипа телеведущего. На фоне подтянутых мужчин в элегантных костюмах он выглядел добродушным увальнем. Но для зрителя главным было то, что это – создатель фильмов «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» и «Служебный роман» - самый любимый режиссер Советского Союза.

Говорил телеведущий Рязанов очень просто, часто вворачивал разговорные словечки – редакторы хватались за голову, ведь на телевидении тогда так говорить было нельзя. Но Рязанов не соглашался, считая, что раз люди так говорят, значит, можно.

То, что в «Кинопанораму» пришел ведущий с характером съемочная группа поняла мгновенно. Едва Рязанов успел появиться в студии - сразу же завел свои порядки. Всех, кто его знал, поражало то, как этот интеллигентный, и, казалось, уступчивый человек становился абсолютно несгибаемым, когда дело касалось принципов и творческих целей.

«Кухней» передачи руководила Ксения Маринина. Это она вместе с группой режиссеров, редакторов и корреспондентов планировала и тщательно подготавливала каждый эфир.

Двухчасовая передача выходила раз в месяц. В каждом выпуске, как в тележурнале, было несколько рубрик: репортаж со съемочной площадки, портрет актера, обзор зарубежного кино. В студию к Рязанову также всегда приглашались гости.

Какое-то время Эльдар Рязанов и Ксения Маринина работали душа в душу. А потом между ними начало искрить. Причиной раздора, как правило, становился конечный, уже смонтированный продукт, который вызывал у Рязанова массу нареканий. А переделать что-то по его просьбе было технически невозможно.

Рязанов не выносил, когда его интервью резали на монтаже, ему казалось, что вылетают самые лучшие куски. Маринина возражала, ведь передача не резиновая. Начинались горячие споры, Рязанов выходил из себя. И единственным человеком, который мог его успокоить в такие моменты, была Нина Скуйбина, редактор Мосфильма и любимая жена.

Присутствие Нины на съемочной площадке Рязанов считал обязательным – без нее он терял вдохновение и с трудом сдерживал эмоции.

Нина присутствовала и на записи передач «Кинопанорамы». К ней взывала Маринина, когда хотела в чем-то переубедить Рязанова, но напрасно. Скуйбина никогда не соглашалась встать на ее сторону, отшучивалась: «Что вы, Элик меня убьет». Но зато она всегда знала, как успокоить разбушевавшегося мужа.

Рязанов говорил со зрителем языком иронии, намеков, иносказаний - без пафоса и надрыва, не сгущая краски, а показывая жизнь, какой он ее воспринимал.

Он остро реагировал на все, что происходит в обществе. Любая его картина пропитана атмосферой времени, все краски жизни он передавал так точно, что зритель верил в честность Рязанова. Но он глубоко понимал разницу между профессией кинорежиссера, где важен твой собственный взгляд на мир – и профессией телеведущего, задача которого – раскрыть своих собеседников, показать их, а не себя.

Рязанов наполнял передачу эмоциями, своим отношением к творчеству, к людям, снимающим кино. Он резко контрастировал с той нарочитой «правильностью», которой отличалось советское телевидение в те годы.

Рязанов чувствовал себя главным в передаче. Он вкладывал в нее душу, свой талант, всю свою любовь к кино. В точности то же самое делала и Маринина.

Она приглашала в передачу к Рязанову выдающихся людей. Например, опального в то время Аркадия Райкина с сыном. Договаривалась на Московском кинофестивале о съемках с мировыми звездами первой величины: Федерико Феллини, Джульеттой Мазиной. Анни Жирардо.

© Kinopoisk

Но отношения Эльдара Рязанова и Ксении Марининой стремительно ухудшались. В какой-то момент Рязанов заподозрил, что Маринина подыскивает ему замену. Его это больно задело. Разразился скандал, в запальчивости было сказано много обидных слов. Больше они не общались и не работали вместе.

В ноябре 1987 года Гостелерадио СССР готовило передачу, посвященную 60-летию Эльдара Рязанова. Был отснят гигантский материал, во время монтажа многое сократили. Рязанов воспринял это как цензуру, пригрозил, что уйдет из «Кинопанорамы». Его задерживать не стали. Спустя некоторое время постоянным ведущим передачи был назначен Виктор Мережко.

«Кинопанорама» выходила в эфир до 1995 года, потом возродилась в двухтысячном еще на пару лет. Но это был уже не эксклюзив - на многих каналах шли похожие передачи. В 2014-ом ушла из жизни Ксения Маринина - автор и режиссер легендарной передачи. С Эльдаром Рязановым они так и не поговорили.

Легендарному режиссеру и телеведущему передачи «Кинопанорама» посвящен новый выпуск программы «Легенды телевидения». Смотрите его на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV.