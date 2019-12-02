России передали капсулу с землей с советского военного кладбища в Бельгии

Бельгия передала России капсулу с землей с советского военного кладбища. Торжественная церемония прошла в рамках акции «Дорога памяти» в городе Генке.

Землю планируется доставить в Россию, где ее поместят в гильзу от снаряда и установят в Главном храме Вооруженных сил РФ. Сам храм откроется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае.

В церемонии поучаствовали представители посольства РФ в Бельгии, местные власти, а также активисты и волонтеры. Бургомистр Генка Вим Дриес отметил важность сохранения исторической памяти об общей борьбе с фашизмом. Советник-посланник российской дипмиссии Дмитрий Бородин, в свою очередь, произнес слова благодарности бойцам бельгийского Сопротивления, в рядах которого также воевали советские солдаты, и антигитлеровской коалиции за вклад в борьбу с нацизмом.

На муниципальном кладбище в Генке провинции Лимбург захоронены останки 73 военнослужащих, которые погибли в период с 1941 по 1944 годы. На месте захоронения установлена плита с памятной надписью на трех языках. Всего на территории Бельгии захоронены около 300 советских солдат.