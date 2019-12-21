Рыбий жир, грязелечение и йодированная соль: какой была советская медицина

23 января 1970 года в американском журнале LIFE была опубликована любопытная статья о медицине в СССР. В ней не без зависти говорилось, что каждый пятый врач в мире — русский, что вся страна обеспечена бесплатной медициной, и вслед за советским гражданином от рождения и до смерти следует досье о его здоровье. А то, что люди в СССР могут получить медицинскую профилактическую помощь, не оставляя своего рабочего места или школьной парты, и вовсе повергало в шок американских читателей. Действительно, медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза.

К 1917 году, то есть к моменту революции, почти 90% населения России составляло крестьянство. Система же здравоохранения состояла, в основном, из двух элементов: немногочисленные земские лечебницы и частная практика. Врачей было катастрофически мало. Дороговизна делала профессиональную медицинскую помощь труднодоступной для рабочих и крестьян. Было очевидно - нужны серьезные реформы. Революционер и врач Николай Александрович Семашко взял на себя инициативу по созданию принципиально новой медицинской системы.

Первым делом была основана единая система здравоохранения от Москвы и до самых маленьких населенных пунктов. Каждый житель страны Советов закреплялся за ближайшим к нему медицинским учреждением.

Следующим шагом стало создание ведомственных больниц. Специализированные медучреждения лечили отдельно шахтеров, военных, железнодорожников и так далее.

В первые годы советской власти треть рождавшихся детей не доживала и до года. Решением проблемы стало создание трехзвенной системы, которая существует и сегодня. Во-первых, появились женские консультации, где будущие мамы смогли наблюдаться во время беременности. Во-вторых, - родильные дома. Ну и, наконец, детские поликлиники, врачи которых начали вести наблюдение, а при необходимости лечить детей до 15 лет.

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На первых этажах жилых зданий, как правило, размещались молочные кухни. Каждому советскому малышу до трех лет полагался свой бесплатный «паек», состоящий из кефира, молока и творога. Некоторые детские кухни готовили еще кашки и кисели. Во времена продуктового дефицита подобная помощь от государства выручала как никогда.

Чтобы советские дети росли крепкими и здоровыми, в масштабах всей страны государство неустанно вело борьбу с врагом, так сказать, на дальних подступах. По рекомендации врачей мамы давали своим сыновьям и дочерям витамины А, В1 и В2, всем известный гематоген и, конечно же, главный ужас любого советского ребенка - рыбий жир. Музыкант Николай Расторгуев вспоминает, какой страх на него наводила ложка с рыбьим жиром в детском саду.

«Рыбий жир заставляли пить всегда в детских садах. Всегда столовая ложка обязательно. И все вот эту процедуру, конечно, ждали просто с ужасом», - рассказывает лидер группы «Любэ».

Почти все жители Советского Союза испытывали нехватку йода. А между прочим, она, в первую очередь, отражалась на умственных способностях и становилась частой причиной рахита. Государство придумало, как регулярно и ненавязчиво пополнять дефицит йода – с помощью йодированной соли.

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Чтобы получить медицинскую помощь, советскому человеку не нужно было далеко ходить.

Людей в белых халатах можно было встретить не только в больницах. На каждом заводе и фабрике имелись свои медицинские кабинеты и здравпункты.

То же самое касалось и юных граждан СССР. Свой медицинский работник имелся в каждом детском учреждении. В журнале «Здоровье» регулярно печаталась таблица прививок. Этот календарь с подробным описанием, от чего и когда необходимо прививаться, сознательные граждане вырезали и хранили с другими важными документами или прикрепляли на видном месте на стене. Советский человек не мог устроиться на работу или поступить в институт без предоставления справки о наличии всех необходимых прививок.

Особое внимание в СССР уделялось вопросам отдыха и восстановления здоровья работающего населения.

В 1918 году все существовавшие на территории страны курорты специальным постановлением были объявлены государственной собственностью и переданы в ведение Высшего Совета Народного Хозяйства — ВСНХ. Он, в свою очередь, возложил управление курортами и заботу об их развитии на Наркомздрав.

Санаторно-курортное лечение было одинаково доступно для всех. В один номер могли поселить сельского учителя и известного музыканта, простого инженера и политика. Лечили и тех, и других одни и те же врачи. Советский гражданин, приехавший на лечение и отдых мог рассчитывать на массаж, грязелечение, ингаляции, специальные тренажеры, лечение минеральной водой и различные водные процедуры.

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Еще одна радость для советских отдыхающих - возможность вкусно поесть. Никаких очередей и дефицита, обеденные столы в санаториях ломились от изобилия блюд. При необходимости питание подбиралось индивидуально. Для граждан с больным желудком предлагался один набор продуктов, для сердечников — другой. Вариантов меню могло быть более десяти.

Скучать советским гражданам на курортах не приходилось. В санатории и дома отдыха приезжали с концертами популярные артисты, лекторы, между отдыхающими проводились шахматно-шашечные турниры и вечера художественной самодеятельности.

Поездка в Санаторий для Советского человека была не просто лечением, а настоящим отдыхом, символом комфортной и красивой жизни.

Обращаясь в больницу, советский человек знал, что его внимательно обследуют и назначат лечение от всего, что найдут. Будущих врачей с «молодых ногтей» учили «лечить не болезнь, а больного». Поэтому лежать в больнице можно было столько, сколько нужно.

Но не всегда советские граждане спешили к врачу. Некоторые заболевания, не хотелось афишировать. Например, венерические. Но как только тайное становилось явным, государственная система срабатывала моментально. Если больной не хотел лечиться, то в этом случае на помощь к медикам приходила милиция и доставляла больного в медучреждение для прохождения обязательного лечения.

В советское время медицина была бесплатной, но все же существовала одна услуга, которая стоила денег. В машины с надписью «Спецмедслужба» усаживали тех, кто шел изрядно выпивший по улице еле передвигая ноги. Везли его в вытрезвитель, а на утро вручали документ с указанием размера штрафа. Такой «курорт» обходился в 15 рублей.

«Сигнал» о том, что некий трудящийся или студент провел ночь в вытрезвителе, отправлялся по месту работы или учебы моментально. О случившемся знали уже наутро, и провинившегося ожидала партийная или комсомольская «проработка». Студента могли отчислить, а замеченный за пьянкой сотрудник, мог лишиться премии или «тринадцатой зарплаты». Еще его могли отодвинуть назад в очереди на квартиру, а о льготных путевках в дом отдыха или санаторий после такого он мог и не мечтать.

Прослыть пьяницей для советского человека, было делом неприятным, но все же не таким болезненным. Самый настоящий ужас, как у детей, так и у взрослых вселял кабинет зубного врача.

Страшнее зубной боли могло быть только избавление от нее. Стоматологическое кресло, инструменты и препараты, которые использовали советские стоматологи больше напоминали пытку, чем избавление от мучений.

В кабинете стоматолога советский человек тренировал характер, закаливал несгибаемый боевой дух, формировал нечеловеческую выносливость и полное бесстрашие перед лицом любой опасности — казалось, именно такие цели ставились государством перед стоматологами тех лет.

Народный артист РСФСР Михаил Ширвиндт вспоминает:

«Не было обезболивающего. Оно было, но у кого-то – я не знаю. Может, в ЦК КПСС было обезболивающее, но нам, детям, сверлили зубы напрямую, в нерв. Потом до нерва докапывались – ты уже отключался автоматически. Потом тебе закладывали сначала какую-то гвоздику на три дня. Боль адская. И только потом тебя начинали нормально травить мышьяком вместе с нервом».

Но недостаток передового оборудования, нехватка многих препараторов, отсутствие обезболивающего в кабинете стоматолога — все это, тем не менее, не давало повода сомневаться в самом главном — врачи сделают все возможное, чтобы поставить человека на ноги.