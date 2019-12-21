Рыбий жир, грязелечение и йодированная соль: какой была советская медицина
23 января 1970 года в американском журнале LIFE была опубликована любопытная статья о медицине в СССР. В ней не без зависти говорилось, что каждый пятый врач в мире — русский, что вся страна обеспечена бесплатной медициной, и вслед за советским гражданином от рождения и до смерти следует досье о его здоровье. А то, что люди в СССР могут получить медицинскую профилактическую помощь, не оставляя своего рабочего места или школьной парты, и вовсе повергало в шок американских читателей. Действительно, медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза.
К 1917 году, то есть к моменту революции, почти 90% населения России составляло крестьянство. Система же здравоохранения состояла, в основном, из двух элементов: немногочисленные земские лечебницы и частная практика. Врачей было катастрофически мало. Дороговизна делала профессиональную медицинскую помощь труднодоступной для рабочих и крестьян. Было очевидно - нужны серьезные реформы. Революционер и врач Николай Александрович Семашко взял на себя инициативу по созданию принципиально новой медицинской системы.
Первым делом была основана единая система здравоохранения от Москвы и до самых маленьких населенных пунктов. Каждый житель страны Советов закреплялся за ближайшим к нему медицинским учреждением.
Следующим шагом стало создание ведомственных больниц. Специализированные медучреждения лечили отдельно шахтеров, военных, железнодорожников и так далее.
В первые годы советской власти треть рождавшихся детей не доживала и до года. Решением проблемы стало создание трехзвенной системы, которая существует и сегодня. Во-первых, появились женские консультации, где будущие мамы смогли наблюдаться во время беременности. Во-вторых, - родильные дома. Ну и, наконец, детские поликлиники, врачи которых начали вести наблюдение, а при необходимости лечить детей до 15 лет.
На первых этажах жилых зданий, как правило, размещались молочные кухни. Каждому советскому малышу до трех лет полагался свой бесплатный «паек», состоящий из кефира, молока и творога. Некоторые детские кухни готовили еще кашки и кисели. Во времена продуктового дефицита подобная помощь от государства выручала как никогда.
Чтобы советские дети росли крепкими и здоровыми, в масштабах всей страны государство неустанно вело борьбу с врагом, так сказать, на дальних подступах. По рекомендации врачей мамы давали своим сыновьям и дочерям витамины А, В1 и В2, всем известный гематоген и, конечно же, главный ужас любого советского ребенка - рыбий жир. Музыкант Николай Расторгуев вспоминает, какой страх на него наводила ложка с рыбьим жиром в детском саду.
«Рыбий жир заставляли пить всегда в детских садах. Всегда столовая ложка обязательно. И все вот эту процедуру, конечно, ждали просто с ужасом», - рассказывает лидер группы «Любэ».
Почти все жители Советского Союза испытывали нехватку йода. А между прочим, она, в первую очередь, отражалась на умственных способностях и становилась частой причиной рахита. Государство придумало, как регулярно и ненавязчиво пополнять дефицит йода – с помощью йодированной соли.
Чтобы получить медицинскую помощь, советскому человеку не нужно было далеко ходить.
Людей в белых халатах можно было встретить не только в больницах. На каждом заводе и фабрике имелись свои медицинские кабинеты и здравпункты.
То же самое касалось и юных граждан СССР. Свой медицинский работник имелся в каждом детском учреждении. В журнале «Здоровье» регулярно печаталась таблица прививок. Этот календарь с подробным описанием, от чего и когда необходимо прививаться, сознательные граждане вырезали и хранили с другими важными документами или прикрепляли на видном месте на стене. Советский человек не мог устроиться на работу или поступить в институт без предоставления справки о наличии всех необходимых прививок.
Особое внимание в СССР уделялось вопросам отдыха и восстановления здоровья работающего населения.
В 1918 году все существовавшие на территории страны курорты специальным постановлением были объявлены государственной собственностью и переданы в ведение Высшего Совета Народного Хозяйства — ВСНХ. Он, в свою очередь, возложил управление курортами и заботу об их развитии на Наркомздрав.
Санаторно-курортное лечение было одинаково доступно для всех. В один номер могли поселить сельского учителя и известного музыканта, простого инженера и политика. Лечили и тех, и других одни и те же врачи. Советский гражданин, приехавший на лечение и отдых мог рассчитывать на массаж, грязелечение, ингаляции, специальные тренажеры, лечение минеральной водой и различные водные процедуры.
Еще одна радость для советских отдыхающих - возможность вкусно поесть. Никаких очередей и дефицита, обеденные столы в санаториях ломились от изобилия блюд. При необходимости питание подбиралось индивидуально. Для граждан с больным желудком предлагался один набор продуктов, для сердечников — другой. Вариантов меню могло быть более десяти.
Скучать советским гражданам на курортах не приходилось. В санатории и дома отдыха приезжали с концертами популярные артисты, лекторы, между отдыхающими проводились шахматно-шашечные турниры и вечера художественной самодеятельности.
Поездка в Санаторий для Советского человека была не просто лечением, а настоящим отдыхом, символом комфортной и красивой жизни.
Обращаясь в больницу, советский человек знал, что его внимательно обследуют и назначат лечение от всего, что найдут. Будущих врачей с «молодых ногтей» учили «лечить не болезнь, а больного». Поэтому лежать в больнице можно было столько, сколько нужно.
Но не всегда советские граждане спешили к врачу. Некоторые заболевания, не хотелось афишировать. Например, венерические. Но как только тайное становилось явным, государственная система срабатывала моментально. Если больной не хотел лечиться, то в этом случае на помощь к медикам приходила милиция и доставляла больного в медучреждение для прохождения обязательного лечения.
В советское время медицина была бесплатной, но все же существовала одна услуга, которая стоила денег. В машины с надписью «Спецмедслужба» усаживали тех, кто шел изрядно выпивший по улице еле передвигая ноги. Везли его в вытрезвитель, а на утро вручали документ с указанием размера штрафа. Такой «курорт» обходился в 15 рублей.
«Сигнал» о том, что некий трудящийся или студент провел ночь в вытрезвителе, отправлялся по месту работы или учебы моментально. О случившемся знали уже наутро, и провинившегося ожидала партийная или комсомольская «проработка». Студента могли отчислить, а замеченный за пьянкой сотрудник, мог лишиться премии или «тринадцатой зарплаты». Еще его могли отодвинуть назад в очереди на квартиру, а о льготных путевках в дом отдыха или санаторий после такого он мог и не мечтать.
Прослыть пьяницей для советского человека, было делом неприятным, но все же не таким болезненным. Самый настоящий ужас, как у детей, так и у взрослых вселял кабинет зубного врача.
Страшнее зубной боли могло быть только избавление от нее. Стоматологическое кресло, инструменты и препараты, которые использовали советские стоматологи больше напоминали пытку, чем избавление от мучений.
В кабинете стоматолога советский человек тренировал характер, закаливал несгибаемый боевой дух, формировал нечеловеческую выносливость и полное бесстрашие перед лицом любой опасности — казалось, именно такие цели ставились государством перед стоматологами тех лет.
Народный артист РСФСР Михаил Ширвиндт вспоминает:
«Не было обезболивающего. Оно было, но у кого-то – я не знаю. Может, в ЦК КПСС было обезболивающее, но нам, детям, сверлили зубы напрямую, в нерв. Потом до нерва докапывались – ты уже отключался автоматически. Потом тебе закладывали сначала какую-то гвоздику на три дня. Боль адская. И только потом тебя начинали нормально травить мышьяком вместе с нервом».
Но недостаток передового оборудования, нехватка многих препараторов, отсутствие обезболивающего в кабинете стоматолога — все это, тем не менее, не давало повода сомневаться в самом главном — врачи сделают все возможное, чтобы поставить человека на ноги.