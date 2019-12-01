Вернулись спустя 14 веков: в Вифлееме выставили фрагмент яслей Христовых

В Вифлееме выставили на обозрение деревянный фрагмент, который, предположительно, является частью яслей Христа.

Длина деревянной реликвии составляет несколько сантиметров. В резном обрамлении ее показали в субботу, 30 ноября, в Вифлееме. Христиане верят, что эти дощечки, скрепленные между собой, ранее были частью кормушки для скота, куда положили маленького Христа.

Решение об отправке реликвии в Иерусалим принял папа Римский Франциск. С VII века она хранилась в базилике Санта-Мария-Маджоре в Ватикане. Стоит отметить, что ясли впервые за 14 веков покинули Рим. Теперь они помещены в церковь Святой Екатерины около храма Рождества Христова.