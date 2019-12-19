Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Нетрадиционные методы личного доктора: чем лечили Адольфа Гитлера

Татьяна Полуказакова
15:02 19.12.2019
Новый выпуск программы «Код доступа», посвященный личному врачу Адольфа Гитлера, смотрите на телеканале «Звезда».
Нетрадиционные методы личного доктора: чем лечили Адольфа Гитлера
© Фото: Andrey Kotliarchuk Globallookpress

В 2012 года американский аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил на торги несколько лотов: медицинскую карту Адольфа Гитлера, его кардиограммы, рентген и воспоминания врачей. После изучения этих документов медики были поражены. Гитлер систематически принимал сильнейшие психостимуляторы и тяжелые наркотики, среди которых кокаин, первитин и героин.

Одним из предписаний личных докторов Гитлера Эрвина Гизинга и Теодора Морелля, касающиеся необходимых фюреру процедур, было втирание 10-процентной кокаиновой мази в слизистую носовой полости. Еще одним назначением были 4 укола сильнейшего наркотика первитина в день.

«Доктор Морелль был необычным врачом. Он был врачом нетрадиционной медицины, который верил в лечение витаминами и пробиотиками. Он также практиковал необычные методы лечения. Морелль очень много экспериментировал и сам придумывал медикаменты», - рассказывает Норман Олер, писатель и историк (ФРГ).

С Мореллем Гитлера познакомил личный фотограф и друг фюрера Генрих Гофман. В 1936 году врач был приглашен в резиденцию Гитлера. Во время праздника, отведя доктора в сторону, фюрер показал ему ноги, обмотанные бинтами из-за хронической экземы. Он рассказал ему о периодических спазмах в животе и приступах полного истощения, часто чередующихся с периодами глубокой депрессии, которые он переносил годами.

«Тот говорит: "А вот с этим справиться можешь?" - "Могу". Выписывает ему ряд лекарств, после приема которых ему стремительно становится легче. И тут начинается та самая карьера. Потому что Гитлер внезапно нашел врача, который ему реально помог. Первый раз за период с 1918 по 1936 год. Он цепляется в него буквально двумя руками и начинает его везде таскать с собой. Никуда не едет без своего доктора», - говорит историк-германист, кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.

Теодор Морелль обратил внимание на особое внутреннее состояние Гитлера. Его импульсивность и приступы активности сменялись периодами глубокой депрессии и упадка сил и настроения. Тогда Морелль начал впервые предлагать Адольфу Гитлеру средства для поднятия духа. Поначалу это была, невинная по тем временам, мазь на кокаиновой основе. Гитлер почувствовал себя гораздо лучше.

«Кокаин считается элитным наркотиком. Он, как любой психостимулятор, повышает настроение, повышает двигательную активность, снижает аппетит. Может быть задержка стула, могут быть судорожные припадки, может быть падение давления. И соответственно, может быть психоз. Так называемый стимуляционный кокаиновый психоз. Он очень похож на паранойю, чем и страдал Гитлер», - считает врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Морелль начал назначать Гитлеру амфетамины и, в первую очередь, так называемый первитин -  мощнейший психостимулятор.

«Первитин отличается от других видов наркотиков тем, что у него принцип приема - марафон. То есть сродни запоям у алкоголиков. По несколько дней, применяя без остановки практически. Потом наступает пауза,  наступает истощение, человек 1-2-3 дня не принимает. Потом начинает принимать по новой», - объясняет Казанцев.

Теодор Морелль был рядом с Адольфом Гитлером 9 лет. Кто же он такой? Целеустремленный отравитель или человек, не посмевший противоречить Гитлеру? Не пропустите премьеру «Кода доступа» в четверг, 19 декабря, в 20:25 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2019, 14:36
В Госдуме подвели итоги реализации послания президента РФ Федеральному собранию
Дата18.12.2019, 07:25
Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ
Дата19.12.2019, 12:35
Путин заявил, что решение WADA по РУСАДА не соответствует здравому смыслу
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.12.2019, 11:54
ПАТЭС «Академик Ломоносов» начала работу на Чукотке
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:25 В стране и мире
Путин объяснил свое решение о награждении Кадырова званием Героя России
15:24 В стране и мире
Путин назвал теракты в Беслане и на Дубровке самыми страшными для себя событиями
15:03 В стране и мире
Видео
Путин объяснил суть закона о свободном Интернете
15:02 Вопросы истории
Нетрадиционные методы личного доктора: чем лечили Адольфа Гитлера
15:01 В стране и мире
РУСАДА намерено оспорить санкции WADA в арбитражном суде
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Владимир Машков украсил елку у театра Табакова игрушками от телеканала «Звезда»
Видео
Адвокат Киркорова отреагировал на информацию о новых взысканиях с артиста
Видео
Момент запуска ракеты BrahMos с Су-30МКИ попал на видео
Видео
«Cybertruck Илона Маска» заметили на МКАД: видео
Видео
Улетевшая елка и сорванные крыши: на Петербург обрушился сильнейший шторм
Видео
В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.