Нетрадиционные методы личного доктора: чем лечили Адольфа Гитлера

В 2012 года американский аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил на торги несколько лотов: медицинскую карту Адольфа Гитлера, его кардиограммы, рентген и воспоминания врачей. После изучения этих документов медики были поражены. Гитлер систематически принимал сильнейшие психостимуляторы и тяжелые наркотики, среди которых кокаин, первитин и героин.

Одним из предписаний личных докторов Гитлера Эрвина Гизинга и Теодора Морелля, касающиеся необходимых фюреру процедур, было втирание 10-процентной кокаиновой мази в слизистую носовой полости. Еще одним назначением были 4 укола сильнейшего наркотика первитина в день.

«Доктор Морелль был необычным врачом. Он был врачом нетрадиционной медицины, который верил в лечение витаминами и пробиотиками. Он также практиковал необычные методы лечения. Морелль очень много экспериментировал и сам придумывал медикаменты», - рассказывает Норман Олер, писатель и историк (ФРГ).

С Мореллем Гитлера познакомил личный фотограф и друг фюрера Генрих Гофман. В 1936 году врач был приглашен в резиденцию Гитлера. Во время праздника, отведя доктора в сторону, фюрер показал ему ноги, обмотанные бинтами из-за хронической экземы. Он рассказал ему о периодических спазмах в животе и приступах полного истощения, часто чередующихся с периодами глубокой депрессии, которые он переносил годами.

«Тот говорит: "А вот с этим справиться можешь?" - "Могу". Выписывает ему ряд лекарств, после приема которых ему стремительно становится легче. И тут начинается та самая карьера. Потому что Гитлер внезапно нашел врача, который ему реально помог. Первый раз за период с 1918 по 1936 год. Он цепляется в него буквально двумя руками и начинает его везде таскать с собой. Никуда не едет без своего доктора», - говорит историк-германист, кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.

Теодор Морелль обратил внимание на особое внутреннее состояние Гитлера. Его импульсивность и приступы активности сменялись периодами глубокой депрессии и упадка сил и настроения. Тогда Морелль начал впервые предлагать Адольфу Гитлеру средства для поднятия духа. Поначалу это была, невинная по тем временам, мазь на кокаиновой основе. Гитлер почувствовал себя гораздо лучше.

«Кокаин считается элитным наркотиком. Он, как любой психостимулятор, повышает настроение, повышает двигательную активность, снижает аппетит. Может быть задержка стула, могут быть судорожные припадки, может быть падение давления. И соответственно, может быть психоз. Так называемый стимуляционный кокаиновый психоз. Он очень похож на паранойю, чем и страдал Гитлер», - считает врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Морелль начал назначать Гитлеру амфетамины и, в первую очередь, так называемый первитин - мощнейший психостимулятор.

«Первитин отличается от других видов наркотиков тем, что у него принцип приема - марафон. То есть сродни запоям у алкоголиков. По несколько дней, применяя без остановки практически. Потом наступает пауза, наступает истощение, человек 1-2-3 дня не принимает. Потом начинает принимать по новой», - объясняет Казанцев.

Теодор Морелль был рядом с Адольфом Гитлером 9 лет. Кто же он такой? Целеустремленный отравитель или человек, не посмевший противоречить Гитлеру? Не пропустите премьеру «Кода доступа» в четверг, 19 декабря, в 20:25 на телеканале «Звезда».