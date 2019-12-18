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«Много критики и юмора»: правнучка Рокоссовского рассказала о ранее неизданных отрывках мемуаров прадеда

Лина Давыдова
16:35 18.12.2019
В новое издание мемуаров Рокоссовского, получившее название «Воспоминания без цензуры» вошли восстановленные купюры из авторской рукописи, изъятые советской цензурой. Также книга дополнена письмами и фотографиями из семейного архива и комментариями внука и правнучки легендарного советского маршала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Правнучка Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская переиздала книгу мемуаров прадеда, в которой есть не только ранее неизданные отрывки, но и личная переписка легендарного советского маршала. Новое издание называется «Воспоминания без цензуры».

В студии «Открытого эфира» она рассказала, почему долгое время цензура запрещала публиковать некоторые выдержки из мемуаров. 

«Когда читаешь восстановленные куски, видно, что по некоторым местам была критика приемов командования. Мой прадед был категорическим противником института представителей Ставки. Он считал, что Ставка должна сидеть в Москве и координировать из Москвы действия фронтов, а не разъезжать по участкам. Потому что представителю Ставки, который едет по участкам, кажется, что это важнейший участок, и туда нужно стянуть все силы и так далее. Была критика. Местами были шутки про некоторых командующих. Там такая ирония. Я больше всего их люблю из всей книжки», - призналась Ариадна Рокоссовская.

Она также выразила надежду на то, что эта книга будет переведена на иностранные языки и тепло будет принята за рубежом.

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