Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Траур по благодарности: в Праге прошла акция памяти у монумента маршалу Коневу

Константин Худолеев
08:47 17.12.2019
Власти Праги намерены перенести памятник, установив на его месте монумент военачальнику Власову, который предал Красную армию и присягнул Гитлеру.
Траур по благодарности: в Праге прошла акция памяти у монумента маршалу Коневу
© Фото: Roman Vondrous Globallookpress

В Праге отметили день рождения маршала Конева. К памятнику военачальнику пришли его родные и сотрудники российской дипмиссии.

Узнав о митинге в честь дня рождения маршала, сюда пришло немало провокаторов. Акции против монумента, когда-то бывшие уделом маргиналов, теперь являются так называемым мэйнстримом. Власти муниципалитета уже приняли решение перенести памятник, прикрываясь при этом благородными целями: якобы теперь стало слишком сложно защищать памятник от вандалов.

Среди тех, кто принес цветы в честь дня рождения маршала, его внучка Елена. Букет дедушке она перевязала черной траурной лентой.

«Я приехала прощаться с памятником, который будет переставлен. Куда - до сих пор не знаем. Думаю, это последний раз, когда дед стоит на этой площади», - поделилась внучка маршала Елена Конева.

Вместо этого монумента на улицах Праги может появиться памятник власовцам. Автором этой идеи стал староста района Ржепорые Павел Новотны.

В доме, где в мае 1945 находился штаб власовцев, сейчас находится музыкальная школа. Однако не все жители района хотят, чтобы здесь появился столь неоднозначный памятник.

«Наш мэр хочет поставить этот памятник, чтобы привлечь всеобщее внимание. О нем говорили в новостях, он всегда хочет оказаться в центре скандала. До того, как стать мэром, он был скандальным журналистом в газете», - делится воспоминаниями Давид Ржига.

В мае 1945 солдаты так называемой Русской освободительной армии, воевавшие на стороне Гитлера, действительно поддержали пражское восстание. Но решающая роль власовцев, а не солдат Красной армии в освобождении Праги, является мифом, не имеющем ничего общего с реальностью.

«Когда сегодня староста Новотны говорит, что якобы освобождали власовца – это абсолютный бред. Власовцы спасали свои шкуры, уходили на запад, хотели теплое местечко в американском плену. Свободу Праге могли дать только наши солдаты, которые потеряли в Пражской операции 11 тысяч человек», - сказал научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Идею памятника осудил также президент Чехии Милош Земан. Он назвал власовцев предателями, а их помощь чешской столице в мае 1945 – минимальной. Однако, судя по всему, власти муниципалитета постараются довести свою идею до конца, и, вероятно, памятник власовцам в Праге появится еще до 75-й годовщины освобождения города от фашистов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.12.2019, 02:13
Россия и Китай в ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Дата17.12.2019, 07:33
За ядерным щитом: в России празднуется День Ракетных войск стратегического назначения
Дата16.12.2019, 14:30
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата16.12.2019, 17:11
Атомную подлодку «Князь Олег» передадут флоту в 2020 году
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:47 Вопросы истории
Траур по благодарности: в Праге прошла акция памяти у монумента маршалу Коневу
08:30 В стране и мире
В Пентагоне планируют обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик
08:03 Армия
Видео
Военные РФ и Лаоса провели первую контртеррористическую операцию в рамках «Ларос-2019»
08:01 В стране и мире
Видео
В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами: видео
07:33 Армия
Видео
За ядерным щитом: в России празднуется День Ракетных войск стратегического назначения
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые решили еще одну загадку острова Пасхи
Названы самые опасные алкогольные напитки
Видео
Отец представляется полковником ГРУ: раскрыты подробности жизни семьи из «дома ужасов» под Гатчиной
Эксперт назвал ошибки при прогреве автомобиля зимой
Видео
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Роскачество обнаружило пестициды в двух марках чая
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.