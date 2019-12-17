Траур по благодарности: в Праге прошла акция памяти у монумента маршалу Коневу

В Праге отметили день рождения маршала Конева. К памятнику военачальнику пришли его родные и сотрудники российской дипмиссии.

Узнав о митинге в честь дня рождения маршала, сюда пришло немало провокаторов. Акции против монумента, когда-то бывшие уделом маргиналов, теперь являются так называемым мэйнстримом. Власти муниципалитета уже приняли решение перенести памятник, прикрываясь при этом благородными целями: якобы теперь стало слишком сложно защищать памятник от вандалов.

Среди тех, кто принес цветы в честь дня рождения маршала, его внучка Елена. Букет дедушке она перевязала черной траурной лентой.

«Я приехала прощаться с памятником, который будет переставлен. Куда - до сих пор не знаем. Думаю, это последний раз, когда дед стоит на этой площади», - поделилась внучка маршала Елена Конева.

Вместо этого монумента на улицах Праги может появиться памятник власовцам. Автором этой идеи стал староста района Ржепорые Павел Новотны.

В доме, где в мае 1945 находился штаб власовцев, сейчас находится музыкальная школа. Однако не все жители района хотят, чтобы здесь появился столь неоднозначный памятник.

«Наш мэр хочет поставить этот памятник, чтобы привлечь всеобщее внимание. О нем говорили в новостях, он всегда хочет оказаться в центре скандала. До того, как стать мэром, он был скандальным журналистом в газете», - делится воспоминаниями Давид Ржига.

В мае 1945 солдаты так называемой Русской освободительной армии, воевавшие на стороне Гитлера, действительно поддержали пражское восстание. Но решающая роль власовцев, а не солдат Красной армии в освобождении Праги, является мифом, не имеющем ничего общего с реальностью.

«Когда сегодня староста Новотны говорит, что якобы освобождали власовца – это абсолютный бред. Власовцы спасали свои шкуры, уходили на запад, хотели теплое местечко в американском плену. Свободу Праге могли дать только наши солдаты, которые потеряли в Пражской операции 11 тысяч человек», - сказал научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Идею памятника осудил также президент Чехии Милош Земан. Он назвал власовцев предателями, а их помощь чешской столице в мае 1945 – минимальной. Однако, судя по всему, власти муниципалитета постараются довести свою идею до конца, и, вероятно, памятник власовцам в Праге появится еще до 75-й годовщины освобождения города от фашистов.