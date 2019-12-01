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Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии

Роман Закурдаев
08:35 01.12.2019
Останки были найдены на Невском пятачке в том месте, куда в советское время свозили бетонные плиты, поэтому поиск без тяжелой техники там был невозможен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Поисковики обнаружили на Невском пятачке останки сразу девяти советских солдат. Личности двоих из них были установлены по солдатским медальонам, сейчас ведется поиск родственников.

Один из найденных красноармейцев может быть командиром танка с известной архивной фотографии военного корреспондента (она есть во всех учебниках про «Невский пятачок»). Предположительно, снимок сделан в день гибели - загрузили снаряды в танк, переправились через Неву, и вернулся обратно только механик.

Нашли останки в том месте, куда в советское время свозили бетонные плиты, поиск без тяжелой техники там был невозможен. Из-за этого небольшой клочок земли долгие годы оставался неисследованным.

Тут стреляные гильзы лежат вперемешку с обрывками амуниции солдат вермахта: под слоем песка и грудой бетонных обломков бывший немецкий окоп был скрыт долгие годы.

Так в советское время скрывали раны Невского пятачка - на вздыбленной воронками земле высаживали деревья, а местами свозили строительный мусор. Тем удивительнее, что там, где, казалось бы, поисковики исследовали чуть ли не каждый квадратный метр, продолжают находить останки советских солдат.

Двойная удача случилась благодаря тому, что с одним из бойцов был солдатский медальон. Запись внутри сохранилась: «Буланов Петр Александрович. 1911 года рождения. Город Ленинград».

Кропотливая работа с архивными документами и базами данных Министерства обороны обернулась неожиданным открытием, когда в интернете поисковики наткнулись на снимок советского фотокорреспондента Всеволода Тарасевича.

«Она всегда была известна всем, кто занимается историей Невского пятачка. Она была и подписана», - рассказывает участник поискового объединения «Святой Георгий» Александр Мазуров.

Останки красноармейца Буланова поисковики нашли на левом берегу Невы. В ноябре 41-го советские воска в попытках прорыва блокады наступали с правого берега, с Невской Дубровки. В свой последний бой экипаж переправлялся через Неву в самой узкой части реки.

В кровопролитных сражениях за Невский пятачок, по разным подсчетам и оценкам, погибло до 250 тысяч советских солдат. Тогда, осенью 41-го, шансы выжить у экипажа были ничтожно малы.

«Скорее всего, они были скинуты в траншею немецкими солдатами, так как не было оружия. Своего рода санитарное захоронение», - предполагает заместитель руководителя поискового объединения Алексей Тяпушкин.

Жена красноармейца Петра Александровича Буланова продолжала искать его и после войны. В одном из своих запросов уже в 46-м году она указала, что письменная связь с ним прервалась 21 ноября 1941-го, именно в эти дни и была сделана та самая фотография. По сути, прощальный снимок одного из героев Невского плацдарма.

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