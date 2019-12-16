Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик времен ВОВ: эксклюзивные кадры

Советский пикирующий бомбардировщик поднимают со дна Черного моря в эти минуты специалисты экспедиции подводных работ особого назначения. Пока на поверхность удалось вытащить внушительный фрагмент носовой части самолета и два двигателя.

Находку обнаружили на глубине около ста метров. Ее расчистили от ила и обследовали, чтобы убедиться в том, что существует вариант безопасного подъема – без повреждения техники. После части самолета закрепили на тросах и подняли специальными кранами на палубу плавучей станции «Эпрон».

Обнаруженный бомбардировщик Пе-2 – это двухмоторный самолет, который был основным у советских ВВС во время Великой Отечественной Войны. Большая скорость позволяла использовать его в дневное время. Экипаж состоял из командира, штурмана и стрелка-радиста.

К погружениям привлечены водолазы глубоководного отряда Черноморского флота. По окончании экспедиции находку доставят на берег и передадут в музей. Поисковикам по записям в архивах и номеру двигателя самолета предстоит попытаться установить судьбу летчиков и обстоятельства авиакатастрофы.