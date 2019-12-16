Исторический момент: как председатель КГБ вручил паспорт гражданина СССР американцу

Журналист и писатель Николай Долгополов рассказал в интервью «Звезде» об уникальном историческом факте, связанном с американским военным моряком Гленном Майклом Соутером, который в 80-е годы работал на СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1986 года ему было официально предоставлено советское гражданство. Паспорт на имя Михаила Орлова лично новоиспеченному гражданину Советского Союза в руки вручил лично председатель Комитета госбезопасности Владимир Крючков.

«Паспорт он получил из рук председателя Комитета госбезопасности Владимира Крючкова. Редкий случай. Ему вручил паспорт генерал армии. да и какой генерал армии. Представьте, КГБ СССР», - отметил журналист и писатель Николай Долгополов.

История Гленна Майкла Соутера больше похожа на сценарий к приключенческому фильму. Он родился в Индиане в семье среднего предпринимателя. Мать привила ему любовь к русской классической литературе и воспитывала сына в духе гуманизма. Гленн поступил в университет, но спустя шесть месяцев отправился служить на флот. Получил назначение на 6-й американский флот, базирующийся в Средиземном море, в должности военного фотографа. По натуре Соутер был идеалистом, увлекался идеями социализма и осуждал агрессивную политику США.

В июне 1986 года он купил билет в Рим. Там он направился прямиком в советское посольство. Войдя внутрь, Суотер обратился к дежурному дипломату с необычной просьбой - стать гражданином СССР.

Кем был этот таинственный человек? Чем ему обязан Советский союз? И почему на похороны советского шпиона американского происхождения съехалась вся политическая элита СССР? Подробности - в новом выпуске программы «Загадки века». Смотрите на сайте телеканала «Звезда».