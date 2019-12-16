Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Глена Соутера

25 июня 1989 года в cамый разгар перестройки на Кунцевское кладбище в Москве съехались почти все высшие руководители госбезопасности, в том числе и председатель КГБ Владимир Крючков. Они собрались, чтобы проводить в последний путь Михаила Орлова - сотрудника КГБ. Но в день, когда в советской столице Орлова хоронили с небывалым для обычного майора почетом, на другом конце земного шара, в Соединенных Штатах Америки, его вспоминали под другим, настоящим именем - Гленн Майкл Соутер.

Долгое время кадры с похорон хранились в архиве КГБ под грифом «секретно». Прощание с Орловым снимали сотрудники госбезопасности для служебного пользования. Видеопленка оказалась в распоряжении съемочной группы программы «Загадки века».

Гленн Майкл Соутер - один из самых важных агентов, завербованных советской разведкой в 80-е годы. Правда об этом в нашей стране мало кто знает. В то же время в США о нем написано множество книг. Среди американцев широко распространено мнение, что на Соутера КГБ влияло чуть ли не с детских лет. Кем же на самом деле был Гленн Майкл Соутер и чем ему обязан Советский Союз? Смотрите в новом выпуске программы «Загадки века». Не пропустите премьеру - 16 декабря в 20:25 на телеканале «Звезда».