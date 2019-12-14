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«Вперед! На запад! Победа под Москвой»: реконструкция боев 1941 года прошла в «Патриоте»

Константин Исаев
21:58 14.12.2019
В зоне постановки развернулись сражения 78-летней давности. Зрители смогли увидеть действующие образцы советской и немецкой бронетехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Масштабная военно-историческая реконструкция событий зимы 1941 года прошла 14 декабря в парке «Патриот». Мероприятие носит символическое название «Вперед! На запад! Победа под Москвой». 

В начале декабря 1941 года по всему обширному фронту на подступах к Москве началось контрнаступление Красной армии. К пятилетию открытия парка «Патриот» на «поле боя» сошлись не только сами реконструкторы, но и уникальная техника. Кроме легендарного Т-34 еще первых серий, это были и легкие советские танки Т-26 и Т-60, и немецкие бронетранспортеры.

Самолеты отряда исторической авиации из Кубинки представили зрителям поединок истребителей тех лет.

78 лет назад в Подмосковье ударили не только пушки, но и страшные морозы. Те, кто сегодня занимается реконструкцией внимательны к любым нюансам. Конечно, они стараются сделать максимально интересное представление для зрителей, полностью погрузить их в эту атмосферу. И в то же время - в очередной раз испытать самих себя.

«Цель исторической реконструкции - это понять, воспроизвести событие, чтобы на себе почувствовать, как это было. Поэтому, да, конечно, мы стараемся: если сапоги, чтобы внутри сапога была портянка, если белье нательное, то это "Белуга", которое там носили солдаты того времени. Именно так и понимаешь на самом деле, как трудно было воевать», - рассказал руководитель военно-исторического объединения «Гарнизон»  Тимур Черепнин.

Наравне с опытными реконструкторами, сегодня на поле боя были и около двух десятков юнармейцев. Участник клуба «Школа будущего сержанта» Данила Ерофеев уже 5 лет в этом движении, и за эти годы его отношение к войне, и в целом к истории значительно изменилось.

«Изначально это для меня было как войнушка, да, я был маленький, я хотел взрывов, все это почувствовать. Вскоре, когда я стал приходить на более серьезные мероприятия, уже начал более углубленно изучать всю эту историю Второй Мировой, не только Восточного фронта, но и Западного», - поделился Данила.

Этот бой не был реконструкцией какого-то конкретного сражения за Москву. Многочисленным зрителям показали, насколько упорными были эти схватки, когда поле боя по несколько раз за день могло переходить из рук в руки, и в итоге захватчики были отброшены от столицы на сотни километров.

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