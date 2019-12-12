«Без срока давности»: к 75-летию Победы появится портал с документами времен Войны

Интернет-портал с рассекреченными документами времен Великой Отечественной войны, раскрывающими новые факты преступлений нацистов, будет запущен в мае 2020 года к 75-летию Победы. Об этом рассказала председатель общественного совета Главного архивного управления Москвы Елена Малышева в ходе заседания оргкомитета «Победа».

По словам Малышевой, главная цель проекта «Без срока давности» - рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения, а также увековечить память мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

«В рамках проекта уже в течение года ведется масштабная работа по рассекречиванию документов», - отметила председатель общественного совета Главного архивного управления Москвы.

В настоящий момент рассекречено 623 документа.

На заседании министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что комиссия Минобороны обнаружила более 50 неопубликованных архивных документов о преступлениях фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны.