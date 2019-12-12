Посылки идут со всего мира: Картаполов рассказал об акции «Дорога памяти»

На территории историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» будет собрана земля со всех воинских захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Мы собрали более 15 тысяч захоронений на территории Российской Федерации, а сейчас к нам идут специальные посылки с землей со всех концов мира», - уточнил замминистра «Звезде».

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании оргкомитета «Победа», землю с мест захоронения в латунных гильзах разместят на мемориальных плитах по всему периметру музея.