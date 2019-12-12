Сайт празднования 75-летия Победы начал работу

Официальный сайт празднования 75-летия Победы начал свою работу. Найти его можно по адресу 9мая.рф. Портал будет регулярно пополняться актуальными новостями, информацией о старте новых акций.

Кроме того, на портале можно будет ознакомиться с историческими документами.

Размещать на нем планируют архивные материалы: сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, фотографии, а также сводки Совинформбюро, озвученные голосом знаменитого диктора Юрия Левитана.