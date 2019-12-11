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В Праге все же установят памятник власовцам

Вадим Иванов
09:27 11.12.2019
Соответствующее решение приняли власти одного из микрорайонов чешской столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Памятник власовцам все-таки появится на улицах Праги. Установить скандальный монумент, посвященный так называемой Русской освободительной армии генерала Власова, решили власти одного из микрорайонов чешской столицы.

Решение приняли те же люди, кто голосовал за снос мемориала, посвященного советскому маршалу Коневу, который в 1945 году освобождал Прагу от фашистов.

По мнению сторонников нового памятника и главного инициатора его создания - местного старосты, власовцы внесли большую лепту в освобождение города. Они принимали участие в Пражском восстании против нацистов. К концу войны генерал-предатель Андрей Власов вышел из подчинения вермахта, которому служил долгие годы.

Свое мнение о скандальном проекте уже высказал президент страны Милош Земан. Он отметил, что несколько хороших поступков не могут обелить предательство и зверства, которые в годы войны - наравне с фашистами - творили власовцы.

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