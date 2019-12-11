В МИД России назвали позорной кампанию против памятников воинам СССР

В МИД России назвали «позором» кампанию ряда зарубежных стран, которая набирает обороты и усиливается. Такое утверждение высказал замглавы ведомства Александр Панкин на заседании оргкомитета «Победа».

По его словам, позор заключается не только в фальсификации фактов и итогов Второй мировой войны и вердиктов Нюрнбергского трибунала, но и в оправдании преступлений нацистов.

«Действительно, набирает обороты позорная кампания против захоронений солдат-освободителей и памятников им», - сказал Панкин.

Россия, учитывая данные обстоятельства, будет рассматривать празднование 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне «как очень важную возможность вновь напомнить международному сообществу об уроках прошлого, защитить историческую правду, а также переподтвердить незыблемость положений Устава ООН, несущего элемента системы международного права и сегодняшних международных отношений».

Дипломат отметил, что ключевую роль в защите мемориалов советским воинам за границей играет ресурс соотечественников и их объединения, являясь опорой и помощниками России. В МИД привели примеры, где приходится «поднимать эту проблему».

«Там, где шаги по переписыванию истории идут вразрез с международными договоренностями, как, например, случаи сноса памятников в Польше или странах Балтии, мы в инициативном, наступательном ключе поднимаем эту проблему в двусторонних официальных форматах или в рамках ОБСЕ», - заявил Панкин.

В ходе заседания оргкомитета «Победа» 11 ноября президент России Владимир Путин призвал бороться с искажением истории Великой Отечественной войны. В качестве метода противостояния с ложью глава РФ назвал правду.