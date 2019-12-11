Шойгу сообщил об обнаружении более полусотни неопубликованных документов о зверствах фашистов

Комиссия Минобороны России обнаружила более 50 неопубликованных архивных документов о преступлениях фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Создана специальная комиссия. В настоящее время отобрано более 50 ранее неопубликованных документов, свидетельствующих о зверствах фашистской Германии на оккупированных территориях», - заявил глава российского оборонного ведомства.

Он добавил, что в районе деревни Жестяная Горка вместе с сотрудниками СК РФ удалось обнаружить останки 519 человек. Все они были жертвами немецких войск в период оккупации.