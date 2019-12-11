Шойгу: перезахоронены 18 тысяч советских солдат, павших в годы войны

Останки более 18 тысяч советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, найдены поисковиками и захоронены на воинских мемориалах в текущем году. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании комитета «Победа».

«В этом году в ходе поисковых мероприятий найдено и захоронено на воинских мемориалах с воинскими почестями более 18 тысяч останков погибших воинов. Установлено свыше 1 200 имен бойцов и командиров, прочитано 292 медальона», - сказал глава военного ведомства.

Он отметил, что в нашей стране есть более 31 тысячи воинских захоронений, где покоятся останки более 4,4 миллионов человек. За рубежом, в 56 странах насчитывается свыше 12 тысяч воинских захоронений. Там преданы земле более 4 миллионов погибших красноармейцев, но установить имена удалось только 837 тысяч.

«За последнее время проведена паспортизация 1 792 воинских захоронений, обеспечены реставрационные работы на 1 652 мемориальных объектах, увековечено на мемориальных плитах более 19 тысяч погибших защитников Отечества», - перечислил министр.

Шойгу рассказал, что в феврале Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» проведет акцию «Верни герою имя», в ходе которой юнармейцы будут устанавливать имена неизвестных советских солдат и тружеников тыла, погибших во время Войны 1941-1945 годов.