В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне

Минобороны России планирует снять документальный телесериал, посвященный Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в среду глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Министр рассказал, что за последние годы было рассекречено более миллиона ранее неизвестных документов о Войне 1941-1945 годов, они будут использованы при создании сериала.

«Накопленный опыт планируем использовать в создании документального сериала о Великой Отечественной войне, направленного на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания российской молодежи и повышение влияния на западную аудиторию», - заявил Шойгу на заседании оргкомитета «Победа».

В марте на вручении премии военного ведомства в области культуры и искусства Шойгу сообщил, что Минобороны планирует создать киностудию для съемок художественных фильмов про современную российскую армию.