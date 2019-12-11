Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал бороться с искажением истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом глава государства заявил на заседании оргкомитета «Победа».

По словам российского лидера, попытки искажения исторической правды не прекращаются. Он отметил, что переписать историю пытаются не только нацистские агрессоры, но и «вполне респектабельные структуры», в том числе Европарламент.

«Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года», - сказал Путин.

Глава российского государства призвал отвечать на ложь о Великой Отечественной войне правдой.