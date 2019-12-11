В петербургском метро нашли окаменелости возрастом 485 млн лет
В метро обнаружены вымершие цистодеи, эндоцерасы, а также брахиоподы.
© Фото: Кружок любительской палеонтологии, Вконтакте
Исследователи обнаружили окаменелости ордовикского периода в каменной отделке станции петербургского метрополитена «Лесная», их возраст может составить 485 миллионов лет.
В группе «Кружок любительской палеонтологии» в «ВКонтакте» рассказали, что в метро были найдены вымершие цистодеи, эндоцерасы, а также брахиоподы.
Как рассказали исследователи, отделка станции выполнена двумя грубыми необработанными камнями и гладкими тонкими плитами.
«В итоге, одни и те же окаменелости выглядят совершенно по-разному», - приводит их слова Neva. Today.