Под кодовым названием А-IX-2: какую роль в ВОВ сыграло изобретение новой взрывчатки

В мае 1943 года должна была начаться битва под Курском. Вермахт сосредоточил там колоссальные силы: 900 тысяч солдат и 2700 танков. Начинка новых советских снарядов - мощная взрывчатка - ставила под удар все планы гитлеровского командования. Наступление, которое было назначено на 3 мая 1943 года, пришлось перенести на 12 июня, а затем на 5 июля. Это дало советским войскам драгоценное время для подготовки к сражению, которое стало переломным в ходе Великой Отечественной войны. Огромная заслуга в этом принадлежит изобретателю той самой взрывчатки - молодому советскому ученому Евгению Ледину.

Инженера Евгения Ледина еще в 1938 году включили в группу специалистов, которые должны были разгадать состав некоего взрывчатого вещества, привезенного из Германии. Объем образца был ничтожным. Оказалось, добыть его сумел наш разведчик, который побывал в мастерских, где снаряжали торпеды. Сотрудникам девятого отдела Артиллерийского научно-исследовательского морского института, удалось довольно быстро раскрыть состав немецкой взрывчатки и запустить ее аналог в производство.

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Когда Ледина пригласили на работу в девятый отдел Артиллерийского научно-исследовательского морского института ВМФ, Евгений уже бредил идеей сверхмощного взрывчатого вещества, которое могло бы пробивать броню и при этом сохранять силу взрыва. Чтобы решить эту проблему, в то время использовали вещества, обеспечивающие взрывчатке большую устойчивость к удару. Но тогда снижалась сила взрыва. Попытки заменить тротил гексогеном также не дали результата, потому что гексоген еще более чувствителен и мог взорваться еще раньше - на броне.

В начале 1940 года Ледину удалось завершить свои исследования - он разработал новое взрывчатое вещество на основе гексогена с особыми добавками. Их называют флегматизаторы, они способны снизить чувствительность к удару при первом соприкосновении с броней без потери мощности взрыва.

«Когда уже была снаряжена партия этих изделий и проведено испытание на натурной броне, выяснилось, что эффективность работы этого изделия была выше, чем тротила», - рассказывает старший научный сотрудник КНИИМ Юрий Гарцев.

Результаты оказались настолько впечатляющими, что работу Ледина решили выдвинуть на соискание Сталинской премии. Но ученый неожиданно отказался. Он попросил еще год на доработку взрывчатки и на дополнительные испытания. Евгений хотел создать более мощную взрывчатку и новую технологию наполнения ею снаряда.

© ТРК "Звезда"

«Надо было отрабатывать новый метод снаряжения. Основанный на прессовании. В нашей стране очень тяжелое было положение, поэтому с прессами было очень тяжело. Поэтому надо было искать новую технологию», - объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры «Высокоточные летательные аппараты» МГТУ имени Баумана Сергей Андреев.

Опыты в лаборатории Ледин проводил самостоятельно. Это был не только интеллектуальный, но и изнурительный физический труд: приходилось самому снаряжать взрыватели. А каждый 180-миллиметровый снаряд весил почти 100 килограммов. Но другого выхода не было. И меньше, чем через год - в конце 1940-го - Ледину удалось добиться невозможного: не только понизить чувствительность гексогена, разработать новый способ снаряжения, но и увеличить энергию взрыва в два раза. Для этого Евгений добавил в состав 20% алюминиевой пудры.

Новое взрывчатое вещество он назвал A-IX-2. К тому моменту гитлеровская Германия уже совершила европейский блицкриг, и ученый спешил наладить его серийное производство.

© ТРК "Звезда"

«Документы были направлены в Министерство обороны. Тогда - это Главное артиллерийское управление. Но, к сожалению, никаких действий перед войной не произошло. И этот состав никуда не внедрился. Поэтому Ледин второй комплект направил в Главный штаб ВМФ. Там тоже молчание», - рассказывает начальник отдела перспективных средств вооружения и испытаний Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ в 1998-2009 гг. Геннадий Кучин.

Сегодня историки вооружений гадают, чем было вызвано отсутствие интереса к изобретению? Одна из наиболее вероятных причин: подобную взрывчатку поставить на поток было крайне сложно из-за главного компонента.

«Эта взрывчатка была на основе гексогена. А гексоген в Советском Союзе в то время проводился в опытно-промышленной установке, производился и не был никому нужен. Его не использовали никак. И вдруг предлагается это неиспользованное использовать в качестве взрывчатки», - говорит историк и писатель Юрий Мухин. «Главное артиллерийское управление не очень приветствовало этот заряд, потому что оно лучше всех, наверно, представляло возможности страны в то время. Необходимость в кратчайшие сроки, недели развернуть это. Мне кажется, это фантастически масштабно по нашим временам», - добавляет кандидат технических наук, доцент кафедры «Высокоточные летательные аппараты» МГТУ имени Баумана Сергей Андреев.

Гексоген производится из уротропина, сухого горючего. Его в Советском Союзе в те годы тогда использовали, главным образом, для производства некоторых лекарственных препаратов.

С первых же дней Великой Отечественной сводки Информбюро сообщали о массовом героизме советских солдат. Остановить броневой кулак немцев было нечем - бойцы закидывали танки бутылками с бензином или бросались под танки, обвязав себя ручными гранатами. Сообщения о таких подвигах доводили Ледина до отчаяния. Он понимал: причина всему - маломощность снарядов, которые сейчас состоят на вооружении. Люди отдавали свои жизни, когда новую мощную взрывчатку он уже разработал, но ее никто не производит.

© ТРК "Звезда"

Ледин отправился в секретариат начальника Политотдела Центральных управлений и Главного морского штаба. Он написал рапорт на трех странницах о том и просил этот отчет передать товарищу Сталину лично. Ему ответили, что лучше обратиться в наркомат боеприпасов. И снова доклады, объяснения, попытки убедить. Теперь от него просили написать свой отчет на одной странице - лично для Сталина. Ледин выполнил просьбу.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление войск Калининского фронта под Москвой, 6 декабря - Западного и Юго-Западного фронтов, а 7 декабря Евгения Ледина вызвали к Кремль.

Совещание в кабинете Сталина длилось несколько часов. В этот же день Евгений Ледин был повышен в звании до военинженера третьего ранга и возглавил Специальное Экспериментально-производственное Бюро НКБ. Из Ленинграда Специальным самолетом ему в помощь привезли сотрудников НИИ, где трудился Ледин.

© ТРК "Звезда"

Сталин поставил жесткие сроки: боеприпасы надо было снарядить и доставить на государственные испытания через три месяца. Ледину выделили лаборантов, которые не имели навыков обращения со взрывчатыми веществами. При первых испытаниях произошел взрыв, погибли 12 человек. Евгений Ледина вызвали на Лубянку. Всю ночь шел допрос. Предполагали диверсию или ошибку в расчетах самого ученого. Ледин объяснял: были нарушены правила техники безопасности. Доложили Сталину. Услышав, что погибло 12 человек, вождь ответил - дайте ему еще 24.

«Были изготовлены десятки боеприпасов, калибра и сорок пять, и пятьдесят семь. И они были испытаны в присутствии госкомиссии, возглавляемой тогда генерал-полковником, в последствии, главным маршалом авиации, Николаем Николаевичем Вороновым. И получили положительные заключения», - говорит кандидат технических наук, доцент кафедры «Высокоточные летательные аппрараты» МГТУ имени Баумана Николай Имховик.

Снаряды пробивали броню толщиной даже 85 миллиметров. Это была победа. С конца 1942 года снаряды со взрывчаткой A-IX-2 стали поступать в войска. К лету 1943 года большинство снарядов танковой, противотанковой артиллерии, авиационных пушек, зенитной артиллерии поставлялись в снаряжении A-IX-2.

Снаряды со взрывчаткой А-IX-2 стали не единственным изобретением Ледина в годы Великой Отечественной войны. Что еще предложил ученый? Смотрите в новом выпуске программы «Легенды армии».