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«Очень дорогая цена»: как российские летчики спасли пограничный отряд в Таджикистане

Татьяна Полуказакова
11:27 10.12.2019
Вертолету Сергея Липового удалось не только обнаружить ведущую обстрел батарею, но и посадить вертолет с отказавшим двигателем, несмотря на смертельные ранения двух членов экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: afganskyve, ok.ru

В сентябре 1996 года во время гражданской войны в Таджикистане российские военные провели операцию по перехвату крупной банды, которая пыталась прорваться с территории Афганистана с большой партией оружия и наркотиков для оппозиции. Обнаружить эту группу поручили Сергею Липовому, который тогда был командиром Душанбинского отдельного вертолетного авиаполка в составе группы российских погранвойск. В студии программы «Между тем» он рассказал, как прошла операция и как он получил звание Героя России.

«Пока мы готовились, аэродром, на котором располагались вертолеты, начали обстреливать с минометов. Это излюбленная тактика душманов. Они в первую очередь, когда дело доходило уже до непосредственно их уничтожения, они первым делом старались выбить вертолеты, уничтожить авиацию. Это машина очень уязвимая, но когда она находится в воздухе и когда она находится в руках опытных пилотов, это довольно грозное и маневренное оружие, которое может с успехом применяться против такого рода банд», - рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

В воздух поднялись шесть вертолетов Ми-8. Ведущим группы был Сергей Липовой. При выполнении боевой задачи его машину обстреляли моджахеды из крупнокалиберного пулемета ДШК. В результате прямого попадания отказал один из двигателей, пулями и осколками был изрешечен фюзеляж. Два члена экипажа - капитаны Игорь Будай и Валерий Стовба - получили ранения. Вертолет начал резко снижаться и мог упасть на территорию, занятую боевиками. Благодаря невероятным усилиям Липового и еще одного члена экипажа Юрия Ставицкого, удалось обнаружить ведущую обстрел заставы батарею и уничтожить ее.

«Мы вытянули машину, не допустили падения. Дотянули на одном двигателе, сели на высокогорный аэродром. Нас ждала санитарка, сразу же перегрузили в санитарную машину, и машина направилась непосредственно в госпиталь в пограничный отряд. Но, к сожалению, машина их не довезла. Они практически скончались перед дверьми санчасти. Это была очень дорогая цена. Но, тем не менее, батарея была выявлена и уничтожена, был спасен и пограничный отряд, и авиационная техника на аэродроме. Обстрел прекратился», - вспоминает Липовой.

Всем членам экипажа было присвоено звание Героев России.

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