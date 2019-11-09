Опубликован текст советского приказа, запрещающего ученым садиться за руль автомобилей

Госкорпорация «Росатом» продолжает публиковать в специальном разделе на своем сайте рассекреченные советские документы, касающиеся атомной области. Одним из них стал приказ о запрете ученым ездить за рулем.

Бумага подписана начальником штаба советской атомной промышленности, Первого главного управления при Совете министров СССР Борисом Ванниковым 18 сентября 1948 года. В ней говорится о невозможности управления автомобилем лицами, задействованными в атомном проекте.

В свою очередь, руководителям предприятий строго предписывалось не разрешать сотрудникам садиться за руль транспортных средств, а водителям – не передавать никому из них право управления. За нарушение приказа предполагалось предстать перед судом.

© Росатом

Предпосылкой к изданию приказа стала ситуация с двумя выдающимися учеными, занятыми в создании атомного оружия: работники Лаборатории №2 Академии наук СССР Игорь Панасюк и Лев Арцимович нарушили ПДД и спровоцировали два ДТП. Панасюк сел за руль авто служебной машины, не имея прав. В результате аварии он же сам получил тяжелое ранение. Аналогичной была ситуация и с Арцимовичем.

Напомним, «Ростатом» ранее опубликовал в специальном разделе на своем сайте, посвященном 75-летию российской атомной области, архивные материалы, связанные с созданием ядерной бомбы.