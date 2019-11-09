За полгода до празднования 9 Мая открылась регистрация в волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте «Мосволонтер».

Волонтером, как уточняется в публикации, может стать любой желающий старше 14 лет. Обязательным условием является посещение обучающих встреч.

Добровольцам на протяжении всего 2020 года предстоит помогать организовывать памятные патриотические мероприятия, встречать и сопровождать ветеранов и гостей, раздавать воду и сувенирную продукцию и заниматься многими другими делами.

«Все вместе мы вновь примем участие в акциях "Линия памяти", "Вахта памяти" и многих других знаковых событиях! Также #ВолонтерыМосквы помогут в проведении шествия "Бессмертный полк"», - уточняется на сайте.

Регистрацию можно пройти по этой ссылке.