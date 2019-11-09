В Санкт-Петербурге установят памятник Михаилу Калашникову

В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ будет установлен памятник Михаилу Калашникову. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября. Памятник изображает Михаила Калашникова сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке и держащего в руках разработанный им автомат.

Автор скульптуры - Владимир Курочкин, член Московского союза художников, выпускник Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова, награжден золотой медалью Российской академии художеств.

В Военно-историческом музее хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова, как боевого, так и опытно-экспериментального, в том числе самые первые конкурсные образцы, на которых он оттачивал свой конструкторский талант.

Первые поступления в музей оружия Калашникова состоялись 60 лет назад - еще в 1959 году. На протяжении всех этих лет Михаил Тимофеевич лично и очень активно участвовал в пополнении музейной коллекции разработанными им образцами автоматов и пулеметов.

Помимо этого, он передал в дар музею свою собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного, а также подарил большое количество принадлежавших ему личных вещей. Наиболее интересные из этих предметов в настоящий момент представлены на экспозиции и доступны для обозрения посетителей.

Завтра, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова.