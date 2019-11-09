Таким Т-34 мало кто видел: как легендарную бронетехнику готовят к параду Победы

На 61-м бронетанковом заводе в Санкт-Петербурге в эти дни занимаются подготовкой танков Т-34 и самоходных артиллерийских установок СУ-100 для участия в парадах, посвященных Победе. В следующем году Россия будет отмечать 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Съемочная группа «Звезды» побывала на заводе и сняла легендарный Т-34 в «разобранном» виде - каком его мало кто видел, когда опытные специальные аккуратно стыковали башню танка с шасси.

Во время подготовки каждую из боевых машин полностью разбирают, чтобы отремонтировать все узлы и агрегаты. Требования - как к современным танкам, без каких-либо «скидок на возраст».

На 61-й бронетанковый ремонтный завод госкорпорации «Ростех» всю историческую технику отправляют каждые пять лет - перед юбилейным парадом Победы.

В годы войны сотрудники именно этого предприятия чинили все танки на Ленинградском фронте, потому и контракт на ремонт и подготовку легендарных машин более чем логичен.